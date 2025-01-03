Пальне подешевшає? Чи готуватись до обвалу цін на нафту в 2025 році

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Працюємо і віримо у найкраще!

Вистояли ще один рік війни. Ринок пального прокинувся і почав більш ефективно працювати на наповнення бюджету, а отже – на перемогу!

Сплата податків у порівнянні з 2021 роком збільшилась вдвічі. Порівняно з 2023 – на 50%. Але потенціал збільшення зберігається і сподіваюсь, новий голова Державної податкової служби гідно продовжить утримувати цю динаміку. Всі знають, хто краде гроші з бюджету, тому очікуємо більшої рішучості змусити негідників працювати не тільки на свою кишеню, а й на держбюджет.

Що очікуємо на 2025 рік?

Абсолютно впевнено можемо говорити про головне – пальне буде. Нова система постачань з Європи продовжує прекрасно працювати, ринок постійно перебуває у стані профіциту постачань.

Ціни. Вся увага зосереджена на діях нового американського президента, який проголосив зниження цін на нафту одним зі своїх пріоритетів. У 2024 році ринок вже сигналізував про надлишок нафти над попитом. Якщо американські компанії дійсно збільшать видобуток, це може радикально обвалити ціни, бо втрачати свою частку ринку ніхто не хоче. Якщо ціна на нафту падатиме, це перекриє такі негативні внутрішні фактори, як чергове збільшення акцизів (вже з 1 січня) й девальвація гривні.

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Але для нас головним ефектом від цього буде знекровлення нашого ворога, який продовжує фінансувати війну за рахунок нафтового експорту.

Очікуємо, що оптовий і роздрібний ринок пального будуть дорослішати.

Для опту важливим нововведенням буде початок створення системи мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів (МЗНН). Відтепер з’являється така умова для імпорту, як наявність певного запасу пального. Це має збільшити відповідальність бізнесу і підвищити стійкість ринку. Це має призвести до збільшення операційної ефективності оптовиків, а відповідно – відчує це і бюджет.

В роздробі конкуренція буде загострюватись, а прибутковість — знижуватись. З іншого боку, зростає контроль за сплатою податків, що наразі є основним методом заробітку для великої кількості АЗС. Вигребуть не всі. Але це покращить стан тих операторів, хто вже перейшов на нові рейки й хто отримає компенсацію за свої труднощі у вигляді додаткових обсягів продажів від тих, хто буде змушений піти. Знову таки, це призведе до зменшення тіньового сектору і збільшення білого. Ефект для бюджету – плюс.

Отже, прогрес є, а буде ще більш відчутним!

Працюємо і віримо у перемогу!

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