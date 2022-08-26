У нас немає вибору. Чому під час війни не можна знижувати податки

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А давайте в Україні знизимо податки... А давайте хай усі податки будуть 10-10-10, гарно ж... Нехай ПДВ буде 10. Нехай податок на прибуток буде 10. І хай соціальний податок буде 10. Чому саме 10? Цифра чудова.

Досвід Шрі-Ланки, де знизили податки та отримали дефолт, надихнув українських популістів. І тепер Балашову не так самотньо з його 5.10. Хоча йому в принципі ніколи не було самотньо з його сектою свідків скасування податків, і тепер він, ймовірніше, має ревнувати. Все-таки на його споконвічну територію зайшли чужі. Це навіть підло. Чоловік так довго пестив і плекав цю нішу, а тут раз, увірвалися, тупцюють по копаному.

Популісти бувають різні. Ми в Україні звикли до традиційних популістів а-ля Юлія Володимирівна.

Це традиційний український популізм — давайте всім роздамо грошей і побільше. І всі будуть щасливі. Принаймні якийсь час.

Потім, звичайно, приходить інфляція та девальвація, з'їдає весь ріст доходів і робить людей біднішими.

Нині ж ми вивчаємо не традиційний популізм. Давайте сильно знизимо (а краще взагалі скасуємо) податки і буде всім щастя. Водночас йдеться про те, що зниження податків призведе до зростання платежів і ніхто нічого не помітить. Де і в якій країні світу так було — історія замовчує. Натомість нещодавня історія на Шрі-Ланці чітко показує, як швидко настає дефолт після різкого невиправданого зниження податків. Ну от прямо зараз провели експеримент. Начебто спеціально для України. І отримали дефолт та народні хвилювання. А президент втік, щоправда, не до Ростова, а на Мальдіви. Тому, що це не приводить до росту економіки. Просто не приводить і все. Натомість дірка у бюджеті виростає миттєво. Отже, різко росте борг. А отже, дефолт стукає у двері. Дуже проста та наочна картина. І, до речі, як і з першим видом популізму, також приходить інфляція та девальвація.

Чи подобається бізнесу ідея зниження податків? Звісно. Ніхто не любить сплачувати податки. Взагалі. У будь-якій країні світу. І якщо є можливість, не платити — не платить. Тому кожен бізнесмен завжди за зниження податків.

Чи високі податки є основною проблемою в Україні? Ні. І навіть до війни так не було. Стримувало ріст економіки, за словами самого бізнесу, відсутність верховенства права. Суди, суди та ще раз суди. Ну і силовики. Рівень податків ніколи не був критичним для бізнесу в Україні. І це було до війни. Зараз під час війни рівень податків взагалі не відіграє ролі для бізнесу під час прийняття рішень. Бізнес або почувається у безпеці. Або ні. І якщо вже починати дивитися у бік податків, то насамперед має йтися про реформу самої служби, перетворення її на сервісну функцію. Але завжди простіше математично знизити податки. І всі за. І жоден корупціонер не постраждає.

І так, під час війни податки не знижують. Війна — це дорого. Під час війни податки підіймають. На жаль. І дуже інфантильно вважати, що можна знижувати податки та вести війну. Так ще в історії нікому не вдавалося.

І важливо пам'ятати, що західну допомогу не можна витрачати на армію. На армію йдуть лише податки. Ну і друкарський верстат.

Чи виграє бізнес, якщо податки зменшать? Спочатку так. Тут усе, як із класичним популізмом. Спершу всім все подобається. А потім, коли руйнується макроекономічна стабільність, подобатися перестає. Запитайте бізнес на Шрі-Ланці, як їм там інвестиційний клімат під час дефолту? Не кажучи вже про інших учасників процесу. Не підприємців. Адже пенсії звідкись брати треба. І, як не дивно, їх беруть із податків.

Чи потрібно закривати дірки та боротися зі схемами? Звісно. Чи може це збільшити надходження до бюджету? Теоретично може. Може, навіть дуже. Але спочатку хай вони виростуть. І ми побачимо страшний профіцит українського бюджету. А потім уже вирішимо, що нам із цим профіцитом робити. Зворотний процес — злегка авантюрний. А авантюри зі своєю економікою під час війни — погана ідея.

Ну і чисто технічно. Якщо бути педантом і нудним задротом. Зменшити ПДВ до 10 відсотків — це порушення правил ЄС. Так повелося, що там встановили мінімальний рівень цього податку — 15 відсотків. Зменшити податок на прибуток до 10 відсотків — це порушення консенсусного рішення G7 про мінімальний податок на прибуток у 15 відсотків, ухвалений у межах боротьби з офшорами. Якось незручно виходить.

А так, ідея прекрасна. Цифри гарні. І все дуже вчасно. Саме під час війни.

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