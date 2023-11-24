В Україні змінили правила нарахування виплат ВПО: що потрібно знати переселенцям

Внутрішнім переселенцям, які отримують виплати та ніде не працюють, поставили "дедлайн" у пошуку роботи. Окрім того, українці, які виїхали через війну за кордон, зможуть отримувати допомогу від держави.

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Кабмін під час засідання 21 листопада вніс зміни до постанов, які стосуються виплат та обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про зміни розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Виплати ВПО: проживання за кордоном

Тепер переселенці, які деякий час проживали поза межами України, через 15 робочих днів після свого повернення зможуть звертатись за призначенням допомоги.

"Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше", — зазначили у Мінреінтеграції.

Виплати ВПО: обов’язкова евакуація

Українці, які вдруге переселились через обов’язкову евакуацію після 1 серпня, ще пів року зможуть отримувати виплати від держави.

"Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА", — пояснили у міністерстві.

Виплати ВПО: завершення бойових дій або деокупація

Якщо населений пункт, з якого громадяни перемістились, звільнили або ж у ньому закінчились бойові дії, допомогу ще виплачуватимуть деякий час. Виплати можна буде отримувати ще три місяці з дати деокупації або припинення боїв.

Виплати ВПО: працевлаштування

Переселенці працездатного віку мають "посприяти своїй зайнятості", якщо не мають поважних причин не працювати. На це дається три місяці з дати призначення виплат.

Зокрема, уряд пропонує:

працевлаштуватись;

зареєструватись як ФОП;

подати заяву на грант або ваучер для навчання.

"Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості", — додали у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, за січень-вересень до служби зайнятості звернулись майже 50 тисяч переселенців. Проте роботу змогли знайти лише для 12 тисяч з них.

В Україні можуть продовжити виплату державної допомоги одній категорії ВПО. Йдеться про 2-3 тисячі гривень на місяць.