Ломбарди йдуть: кредитні структури масово залишають ринок

В Україні йде глобальне очищення фінансового сектору — ринок залишають кредитні спілки та ломбарди. Експерти кажуть, що цей ринок був перенасичений і зараз настав час очистити його від слабких гравців.

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В Україні протягом місяця ринок небанківських фінансових послуг залишили 165 компаній, повідомив Національний банк України.

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"У березні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1 682 (на 31 березня) з 1 846 (на 28 лютого)", — уточнили в НБУ.

Нацбанк зареєстрував одну фінкомпанію, а 165 виключив із реєстрів: "одна фінкомпанія та один страховий брокер залишили ринок добровільно, а сім фінансових компаній, 62 ломбарди, 70 кредитних спілок і 24 лізингові компанії виключені примусово".

Заступник директора ТОВ "ФК Просто Мані" Дмитро Клименков пояснює, що компанії виключили з реєстру в зв'язку з введенням у дію нової редакції закону "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

"163 компанії виключені або згідно з п. 9 або п. 14 прикінцевих і перехідних положень цього закону. Деякі компанії або мали місце реєстрації на території Операції об'єднаних сил, або не мали чинних ліцензій на надання фінпослуг", — каже Клименков.

За його словами, можна говорити про те, що на ринку залишаються реальні компанії, які працюють та продовжують надавати фінпослуги на території України.

Клименков прогнозує, що кількість фінансових компаній і далі знижуватиметься, як це раніше сталося з банківським сектором: "Великі компанії поглинатимуть маленькі, тобто відбуватиметься укрупнення. Плюс поточна криза змусить компанії шукати, кому продати кредитний портфель та вийти з бізнесу".

"Нині ринок дуже перенасичений", — вважає Дмитро Клименков.

У відповідь на питання, що заважає працювати представникам ринку небанківських фінпослуг в умовах війни, він називає низку факторів, серед яких невизначеність, зниження доходів потенційних клієнтів, нестача коштів у власників компаній для продовження їх діяльності. До того ж, зростає проблемний портфель, оскільки клієнти зараз дуже погано погашають кредити — у людей інші турботи і вони вважають, що можна почекати з оплатою боргу.

Фінансовий аналітик, асоційований експерт аналітичного центру "CASE Україна" Євген Дубогриз також говорить про перепони, з якими стикаються представники ринку небанківських фінпослуг в умовах війни: "Ломбардам зараз складно працювати, бо важко оцінити вартість якогось майна — тобто того, що віддають у ломбард за гроші. Тому що ринку немає. Незрозуміло, скільки та чи інша річ коштує і чи її можна продати".

За його словами, для небанківських фінкомпаній наразі просто немає бізнесу.

Для кредитних спілок складність полягає у тому, що немає гарантій держави на депозити — на відміну від банків, для яких запровадили 100% гарантію щодо всіх вкладів, зазначає аналітик.

"У людей просто немає стимулів нести гроші в кредитні спілки. Їхні вклади там незахищені, а ринок кредитування не працює. Це просто перестає бути бізнесом", — стверджує Дубогриз.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як і чому банки можуть заморозити гроші на вашому рахунку навіть за умов воєнного часу.