Ломбарды уходят: кредитные структуры массово покидают рынок

В Украине идет глобальное очищение финансового сектора — рынок покидают кредитные союзы и ломбарды. Эксперты говорят, что этот рынок был перенасыщен, и сейчас наступило время очистить его от слабых игроков.

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В Украине за месяц рынок небанковских финансовых услуг покинули 165 компаний, сообщил Национальный банк Украины.

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"В марте количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1682 (на 31 марта) с 1846 (на 28 февраля)", — уточнили в НБУ.

Нацбанк зарегистрировал одну финкомпанию, а 165 исключил из реестров: "одна финкомпания и один страховой брокер покинули рынок добровольно, а семь финансовых компаний, 62 ломбарда, 70 кредитных союзов и 24 лизинговых компании исключены принудительно".

Заместитель директора ООО "ФК Просто Мани" Дмитрий Клименков поясняет, что компании исключили из реестра в связи в введением в действие новой редакции закона "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

"163 компании исключены либо согласно п. 9 или п. 14 заключительных и переходных положений этого закона. У некоторых компаний либо место регистрации было на территории Операции объединенных сил, или не было действующих лицензий на оказание финуслуг", — говорит Клименков.

По его словам, можно говорить о том, что на рынке остаются реальные компании, которые работают и продолжают оказывать финуслуги на территории Украины.

Клименков прогнозирует, что количество финансовых компаний и дальше будет снижаться, как это ранее случилось с банковским сектором: "Крупные компании будут поглощать маленькие, то есть будет происходить укрупнение. Плюс текущий кризис заставит компании искать, кому продать кредитный портфель и выйти из бизнеса".

"Сейчас рынок очень перенасыщен", — считает Дмитрий Клименков.

В ответ на вопрос, что мешает работать представителям рынка небанковских финуслуг в условиях войны он называет ряд факторов, среди которых неопределенность, снижение доходов потенциальных клиентов, недостаток средств у владельцев компаний для продолжения их деятельности. К тому же, идет рост проблемного портфеля, так как клиенты сейчас очень плохо погашают кредиты — у людей другие заботы и они считают, что можно подождать с оплатой долга.

Финансовый аналитик, ассоциированный эксперт аналитического центра CASE Украина Евгений Дубогрыз тоже говорит о препятствиях, с которыми сталкиваются представители рынка небанковских финуслуг в условиях войны: "Ломбардам сейчас сложно работать, потому что трудно оценить стоимость какого-либо имущества — то есть того, что отдают в ломбард в обмен на деньги. Потому что рынка нет. Непонятно, сколько та или иная вещь стоит и можно ли ее продать".

По его словам, для небанковских финкомпаний сейчас просто нет бизнеса.

Для кредитных союзов сложность заключается в том, что нет гарантий государства на депозиты — в отличие от банков, для которых ввели 100% гарантию по всем вкладам, отмечает аналитик.

"У людей просто нет стимулов нести деньги в кредитные союзы. Их вклады там не защищены, а рынок кредитования не работает. Это просто перестает быть бизнесом", — утверждает Дубогрыз.

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