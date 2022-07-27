НБУ может пересмотреть курс доллара: упадет ли гривна, – прогноз экспертов

Курс доллара утром 27 июля на рынке пересек отметку в 40 гривен, банки продавали валюту в среднем по 39,8 гривен. Экономисты уверены, что при правильных действиях НБУ и Минфина до конца года доллар не поднимется в цене.

Девальвация гривны к доллару продолжится, вопрос – лишь в ее масштабе. Об этом сказали экономические эксперты, опрошенные журналом Forbes.

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Эксперт аналитического центра CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз полагает, что до конца года курс доллара не превысит 40 гривен.

Такой сценарий возможен при правильных и скоординированных действиях НБУ, Минфина и украинских властей в целом, добавил он.

Полномасштабная война с Россией вызвала существенные проблемы, которые поднимают курс доллара.

Спрос на импортные товары и услуги в Украине стремительно растет, несмотря на кризис и подорожание валюты, подчеркнул глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"Недавнего ослабления гривны может быть недостаточно. В будущем Нацбанку, вероятно, придется снова пересматривать курс гривны к доллару", – сказал он.

Проблема для курса гривны состоит и в укреплении доллара по отношению почти ко всем мировым валютам. В середине июля доллар сравнялся в цене с евро первый раз с 2022 года. Европейская валюта почти 20 лет была дороже доллара.

"Доллар будет дорожать к основным валютам дальше, в том числе из-за войны, ведь инвесторы воспринимают ее как "войну в Европе", предпочитая активы в США", – объяснил тенденции Дубогрыз.

Курс доллара в Украине: график роста и банковские расчеты

Курс доллара на розничном рынке утром 27 июля пересек отметку в 40 гривен. По состоянию на 13:20 курс доллара был в пределах 40 – 40,5 гривен.

Банки продают доллар в среднем по 39,8 гривен. НБУ 21 июля повысил уровень официального курса на 25% – до 36,57 гривен за 1 доллар, пишет Forbes.

Средние курсы валют в кассах банков выглядят так:

Доллар: 39 – 39,9 гривен (26 июля – 38,45-39,5 гривен);

Евро: 39 – 40,4 гривен (26 июля – 38,37-39,9 гривен).

"ПриватБанк" продает доллар на уровне 39 – 39,7 гривен, "Укрэксимбанк" – 39,29-39,95 гривен, "Райффайзен" – 38,4-39,9 гривен.

Банки отпустили курс для безналичных расчетов в валюте, пишет "Экономическая правда". Курс доллара при оплате картой в "ПриватБанке" – 37,04 гривен за доллар, в "Ощадбанке" – 37,12 гривен, в "Укрэксимбанке" – 39,7 гривен, в Универсал Банке (monobank) – 36,87 гривен.

Фокус в новом материале "От 29 до 40. Что означает новый валютный курс" подробно рассказывал о вероятности новых скачков валютного курса на наличном рынке.