Борьба со спекуляцией: обменники обязали убрать табло с курсами валют и установить камеры

В Нацбанке считают, что принятые меры помогут справиться со спекуляциями, которые расшатывают курс гривны в условиях, когда рынок начинает стабилизироваться.

Правление Национального банка Украины приняло постановление №165, которое ужесточает правила торговли валютой обменными пунктами, сообщает пресс-служба НБУ.

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В Нацбанке подчеркнули, что, начиная с мая были ослаблены ограничения по работе банков в сегменте торговли валютой, чтобы снизить спекулятивное давление на наличном рынке и снизить объемы так называемого "банкоматного туризма". Однако в то же время появились признаки спекуляций со стороны обменных пунктов, которые, начали искусственно повышать курс наличной валюты.

"Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к небанковским учреждениям, — отметили в НБУ. — Расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту население, недопустимо".

Как теперь должны торговать валютой?

Для минимизации спекуляций НБУ решил ужесточить требования к торговле валютой. Регулятор вводит такие нововведения, которые касаются преимущественно обменных пунктов:

информация о курсах купли и продажи валюты должна предоставляться в четко определенном формате: копии приказа (распоряжения) об установлении курсов;

эту информацию нужно размещать исключительно в кассах финансовых учреждений и структурных подразделений;

небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается информировать о курсах валют вне касс, привлекая к ним чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами;

учреждения обязаны предоставлять информацию в Реестр помещений, в которых осуществляются валютные операции, предусматривающие использование наличных денег;

в период действия военного положения процесс купли-продажи валют должен проходить с обязательным видеонаблюдением;

в целях повышения безопасности Нацбанк пересмотрит технические требования к кассам;

информация об используемых регистраторах расчетных операций будет передаваться в Национальный банк, что позволит усилить налоговую дисциплину.

Необходимость последнего пункта в НБУ объясняют тем, что обменные пункты уклоняются от уплаты налога на прибыль. Весь рынок за год платит около 7 млн грн налога, что составляет всего 0,00185% от объема купленной ими валюты.

Все нововведения вводятся в соответствии с постановлением №165 "Об особенностях регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения и внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 6 марта 2022 №39". В Нацбанке подчеркнули, что изменения вступают в силу в день принятия постановления — с 29 июля. Исключение сделали только для норм, которые касаются оборудования помещений системой видеоконтроля. Они вступят в силу с 3 августа.

Напомним, неделю назад Нацбанк зафиксировал курс гривны на новом уровне: 36,6. Фокус выяснил, чем обусловлено это решение и кому оно выгодно.

Утром 27 июля доллар на наличном рынке пересек отметку в 40 грн, банки продавали валюту в среднем по 39,8 грн. Экономисты уверены, что при правильных действиях НБУ и Минфина до конца года доллар не поднимется в цене.