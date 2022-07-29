Что с курсом доллара? Кто выиграет от курса 36,6 USDUAH и когда остановится курсовое ралли

Через неделю после установления НБУ нового официального курса доллар в обменниках продают уже по 40-41,5 USDUAH. Фокус выяснил, что о новом официальном курсе гривны думают представители экспортных отраслей Украины.

В обычных экономических условиях девальвация национальной валюты выгодна экспортерам, поскольку они получают возможность реализовывать валютную выручку по более выгодному курсу. Соответственно, в периоды заметного укрепления гривны экспортоориентированный бизнес традиционно выражает недовольство политикой Нацбанка.

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Однако во время войны в украинской экономике сложилась нестандартная ситуация. Нацбанк от плавающего курсообразования перешел к фиксации курса, и с начала войны до 21 июля 2022 года официальный курс находился на отметке 29,25 USDUAH. Соответственно, экспортеры были вынуждены продавать свою валютную выручку по такой цене.

IT-сектор ждет плавающий курс доллара и снятие ограничений

Подобное ручное управление валютным курсом вызвало громкое возмущение в украинском IT-секторе, так как из-за значительной разницы между официальным и наличным курсами представители отрасли при конвертации валюты теряли до четверти своих доходов.

Богдан Бондаренко, финансовый эксперт IT-компании SoftServe, говорит, что среди многих специалистов Айти-отрасли отмечалось недовольство курсовой политикой НБУ, и некоторые реально рассматривали возможность релокации в другую страну, где $100 равны $100. Соответственно, принятые изменения, то есть фиксация курса доллара на новом уровне 36,6 USDUAH, последствия чего уже детально анализировал Фокус, положительно повлияют на IT-сектор. Специалисты-айтишники наконец-то смогут конвертировать заработанные средства по справедливой стоимости.

Однако облегчение может быть временным. Ведь у операторов отрасли есть небезосновательные опасения, что наличный курс доллара снова уйдет в отрыв от официального.

[ + – ] Первые дни курса 36,6 показали нарастающие диспропорции между официальным безналичным рынком и рынком наличной валюты Фото: Getty Images

"Разрыв между официальным и рыночным курсами существенно уменьшился, однако мы все ожидаем возвращения к плавающему курсообразованию, — комментирует Богдан Бондаренко. — В дальнейшем оценка ситуации зависит от того, как будет вести себя наличный рынок: восстановится ли разница в 25% между курсами, или, наоборот, произойдет стабилизация, будут ли процентные ставки по банковским депозитам и государственным ценным бумагам коррелировать с происходящим на валютном рынке и т.д".

Несмотря на учетную ставку НБУ 25% и ожидание инфляции 30% по итогам года, пока ставки по депозитам в банках составляют 4-15% годовых. Между тем, наличный курс стремительно растет и по состоянию на 28 июля уверенно тестирует отметку в 40-41,5 USDUAH (курс продажи).

Другие изменения в валютном регулировании, помимо фиксации официального курса на новом уровне, в IT-секторе оценивают не слишком позитивно.

"Установленные лимиты на осуществление операций за границей по карточкам, эмитированным украинскими банками, не способствуют нормальной жизнедеятельности украинцев, вынужденно находящихся за пределами нашего государства, — комментирует Бондаренко. – Аренда квартиры, питание, волонтерство, поддержка своих семей – все это практически невозможно втиснуть в установленные лимиты". Ранее Фокус объяснял, почему с гривневых карт за границей разрешили снимать только 12,5 тыс. грн. в неделю.

Такие действия регулятора, по мнению эксперта, будут мотивировать украинцев находить другие способы получения средств за границей, например, через трудоустройство в местных компаниях.

[ + – ] Украинские айтишники заинтересованы в рыночном курсе валют Фото: Unsplash

Аграрии надеются на возобновление экспорта

В комментарии для Фокуса Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital, отмечал, что одной из предпосылок приближения официального обменного курса гривны к рыночному уровню являются перспективы возобновления аграрного экспорта через украинские морские порты.

Однако пока ситуация с восстановлением экспорта остается неопределенной, хотя и было объявлено, что первый корабль с украинским зерном выйдет в акваторию Черного моря в 29 июля. Тем временем аграрии не видят для себя большого позитива в фиксации курса на новом уровне 36,6 USDUAH.

"Если смотреть в рамках макроэкономической логики, это положительный момент, потому что мы становимся более конкурентными на мировом рынке. Но этот механизм работает, если производитель действительно может экспортировать, – комментирует Георг фон Нолкен, генеральный директор "Континентал Фармерз Групп". – Но сейчас изменение курса не будет иметь для агробизнеса ощутимого положительного эффекта из-за отсутствия возможности увеличить объем экспорта".

То есть, если движение грузов по морю не восстановится, то новый курс не спасет аграриев от убытков, ведь реализовать урожай будет проблематично.

Эксперт добавляет, что изменение курса, напротив, может негативно повлиять на кредитующиеся в валюте агрокомпании. То есть, валютные долги компаний в гривневом эквиваленте увеличились на 25%, тогда как возможности получить валютную выручку существенно ограничены.

[ + – ] Главная забота аграриев — экспорт урожая. Если движение грузов по морю не восстановится, то новый курс доллара не спасет аграриев от убытков Фото: Мария Бабенко

Прогнозы по курсу доллара. На какие шаги идет НБУ

Пока эксперты крайне осторожно говорят о возможных колебаниях валютного курса. Но, тем не менее, многие склоняются к тому, что на гривну будут оказывать давление негативные факторы.

Как ранее отметила в комментарии Фокусу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка", в условиях логистических проблем и ограниченного экспорта на межбанковском валютном рынке спрос на инвалюту превышает предложение. То есть, девальвационное давление на гривну сохраняется, и на какой отметке стабилизируется курс, сказать сложно.

"Шоковая терапия на валютном рынке должна понравиться экспортерам и Минфину, все остальные категории участников не в восторге. Первые дни курса 36,6 показали нарастающие диспропорции между официальным безналичным рынком и рынком наличной валюты. Если на межбанке образовался профицит валюты и НБУ начал пополнять резервы, то на наличном рынке мы наблюдали скачок до 41,0. По схеме работы межбанка до войны такое просто было бы невозможно, поскольку банки быстро меняли свою безналичную валюту на наличную и закрывали спрос на рынке", — объяснил в своем блоге член Совета НБУ, финансовый эксперт Виталий Шапран. Он считает, что якорный курс 36,6 был определен ошибочно.

"Вновь мы имеем дело с организованным для потребителей шоком. Если было желание осуществить девальвацию, то курс должен был идти к наличному постепенно, шагами по 3-5%. Сам НБУ до войны проводил исследование, в котором, по статистическим данным, было доказано, что цены при незначительной девальвации не реагируют на курс, — говорит эксперт. — Если курс доллара растет на 5%, то большинство импортеров просто жертвуют своим доходом, особенно по тем товарным позициям, где они имеют маржу на уровне 30-50% и выше. Прыжок на 25% обязательно отразится на инфляции, но, конечно, уменьшит потребление импорта".

Виталий Шапран уверен, что более оптимальным и не шоковым решением была бы постепенная девальвация официального курса по мере возникновения затруднений.

Важно

От 29 до 40. Что означает новый официальный валютный курс

"Но было сделано все наоборот: в условиях высокой вероятности разблокировки портов и роста экспорта на $10-15 млрд. совершили девальвацию. Де-факто это был тактический провал регулятора, накануне решения которого ожидания населения крутились в диапазоне 33-34 грн. за доллар, и не были оправданы. Реакцию мы увидели через неделю в форме преодоления отметки 40 на наличном рынке", — отметил Шапран. Он подчеркнул: исправить ситуацию реально: следует провести интервенцию на наличном рынке и под открытие портов и перечисление очередной помощи от ЕБРР, ЕИБ и других международных партнеров вернуться к довоенному режиму работы валютного рынка.

[ + – ] Есть небезосновательные опасения, что наличный курс доллара снова уйдет в отрыв от официального Фото: Getty Images

Тем временем, в Нацбанке думают над тем, как насытить наличными долларами рынок, чтобы сбить ажиотаж в рознице и, соответственно, вернуть наличный курс к отметке хотя бы 38 USDUAH.

27 июля в НБУ сообщили, что Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты (постановление НБУ №159).

"Соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и наряду с другими отразиться на ослаблении девальвационного давления. В то же время, дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым", — говорится в сообщении НБУ.