Доллар по 40. Как и почему падает курс гривны

После изменения официального курса НБУ произошла коррекция курса и на наличном валютном рынке.

После того, как 21 июля 2022 года Нацбанк зафиксировал официальный курс гривны на новом уровне 36,5686 UAH/USD, предпосылки и последствия чего ранее анализировал Фокус, ситуация на валютном рынке в Украине меняется весьма динамично.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По наблюдениям Анны Золотько, директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка", в первые два дня после принятия решения о повышении официального курса на межбанке образовался профицит предложения инвалюты. В результате, 22 июля НБУ приобрел в резервы более $220 млн.

По мнению собеседницы Фокуса, это произошло за счет отложенного предложения, ведь слухи о готовности регулятора приблизить официальный курс к наличному усиленно курсировали на рынке за несколько дней до соответствующего решения. На этой волне накануне 21 июля на межбанке заметно возрастал спрос на валюту от импортеров, которые спешили заключить сделки и оплатить контракты по курсу 29,25 UAH/USD. Однако подобное волнение на межбанковском рынке довольно быстро улеглось.

"За два дня торги приобрели привычный характер, поскольку в условиях логистических проблем и ограниченного экспорта на рынке наблюдается дисбаланс в пользу спроса на инвалюту, — заключает Золотько. — Восстановление экспорта зерна может существенно увеличить предложение валюты, особенно ввиду высокого сезона сбора урожая, когда агропроизводители нуждаются в дополнительной гривневой ликвидности. Однако вопрос восстановления экспорта зерна выходит далеко за рамки экономических факторов".

Напомним, недавно Фокус анализировал текущую ситуацию с агроэкспортом. Также Фокус писал о том, что в канун сбора урожая агропроизводителей в первую очередь волнует вопрос экспорта. Ведь, несмотря на международные договоренности о создании "зернового коридора" для вывоза урожая через заблокированные Россией украинские порты, на деле сохраняется большая неопределенность. Фокус продолжает следить за развитием ситуации.

Наличный рынок на резкое изменение официального курса НБУ отреагировал ростом курса доллара и увеличением спреда между ценой продажи и покупки. Так, 27 июля по информации портала minfin наличный курс в банках в среднем составлял 39,00/39,95 UAH/USD (покупка/продажа), тогда как в частных объявлениях об обмене валют средний курс достиг 40/40,5 UAH/USD (покупка/продажа).

"На рынке актуализировался растущий тренд и серый сегмент тестирует отметку 40,0 UAH/USD, — комментирует Анна Золотько. — Удастся ли закрепится на этом уровне – покажет время, поскольку сейчас мы находимся в усиленной турбулентности и рынок пытается найти новое равновесное значение после принятых регулятором решений о повышении курса и уменьшении давления на гривну в наличном сегменте".

То есть, девальвационное давление на гривну продолжается и вопрос о том, на какой отметке стабилизируется курс, остается открытым, особенно на фоне сохранения неопределенности относительно полноценного возобновления морского экспорта.

Как ранее писал Фокус, одной из важных для граждан новаций НБУ стало разрешение безналичной покупки валюты при условии ее размещения на трехмесячном депозите. С одной стороны, такой способ приобретения валюты приводит к замораживанию средств на три месяца, с другой — открывает возможность воспользоваться более выгодным курсом — 36,6 UAH/USD вместо 40 UAH/USD.

Но, как отмечает Анна Золотько, пока лишь отдельные банки запустили механизм покупки валюты за безналичную гривну с последующим размещением трехмесячных депозитов.

"Этот инструмент может удержать серый рынок от слишком большого разрыва с безналичным. Однако лишь время покажет, действительно ли такой механизм будет эффективным, учитывая ограничения месячного лимита и близких к нулю ставок по коротким валютным вкладам", — заключает собеседница Фокуса.

Ранее Фокус объяснял, почему с гривневых карт за границей разрешили снимать только 12,5 тыс. грн. в неделю. Также Фокус анализировал, какова реальная доходность депозитов в украинских банках.