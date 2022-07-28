Долар по 40. Як і чому падає курс гривні

Після зміни офіційного курсу НБУ відбулася корекція курсу і на готівковому валютному ринку.

Після того, як 21 липня 2022 року Нацбанк зафіксував офіційний курс гривні на новому рівні 36,5686 UAH/USD, передумови та наслідки чого раніше аналізував Фокус, ситуація на валютному ринку в Україні змінюється дуже динамічно.

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За спостереженнями Анни Золотько, директорки департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку", у перші два дні після ухвалення рішення про підвищення офіційного курсу на міжбанку утворився профіцит пропозиції інвалюти. Унаслідок 22 липня НБУ придбав у резерви понад $220 млн.

На думку співрозмовниці Фокусу, це сталося за рахунок відкладеної пропозиції, адже чутки про готовність регулятора наблизити офіційний курс до готівкового посилено курсували на ринку за кілька днів до відповідного рішення. На цій хвилі напередодні 21 липня на міжбанку помітно зростав попит на валюту від імпортерів, які поспішали укласти угоди та сплатити контракти за курсом 29,25 UAH/USD. Проте подібне хвилювання на міжбанківському ринку досить швидко вщухло.

"За два дні торги набули звичного характеру, оскільки в умовах логістичних проблем та обмеженого експорту на ринку спостерігається дисбаланс на користь попиту на інвалюту, — робить висновок Золотько. — Відновлення експорту зерна може суттєво збільшити пропозицію валюти, особливо через високий сезон збору врожаю, коли агровиробники потребують додаткової гривневої ліквідності. Однак питання відновлення експорту зерна виходить далеко за межі економічних факторів".

Нагадаємо, нещодавно Фокус аналізував поточну ситуацію з агроекспортом. Також Фокус писав про те, що напередодні збирання врожаю агровиробників насамперед хвилює питання експорту. Адже, незважаючи на міжнародні домовленості щодо створення "зернового коридору" для вивезення врожаю через заблоковані Росією українські порти, насправді зберігається велика невизначеність. Фокус продовжує стежити за розвитком ситуації.

Готівковий ринок на різку зміну офіційного курсу НБУ відреагував зростанням курсу долара та збільшенням спреду між ціною продажу та купівлі. Так, 27 липня за інформацією порталу minfin готівковий курс у банках переважно становив 39,00/39,95 UAH/USD (купівля/продаж), тоді як у приватних оголошеннях про обмін валют середній курс досяг 40/40,5 UAH/USD (купівля продаж).

"На ринку актуалізувався зростаючий тренд і сірий сегмент тестує позначку 40,0 UAH/USD, — коментує Анна Золотько. — Чи вдасться закріпитися на цьому рівні — покаже час, оскільки зараз ми перебуваємо в посиленій турбулентності й ринок намагається знайти нове рівноважне значення після ухвалених регулятором рішень про підвищення курсу та зменшення тиску на гривню у готівковому сегменті”.

Тобто девальваційний тиск на гривню продовжується і питання про те, на якій відмітці стабілізується курс, залишається відкритим, особливо на тлі збереження невизначеності щодо повноцінного відновлення морського експорту.

Як раніше писав Фокус, однією з важливих для громадян новацій НБУ став дозвіл безготівкової купівлі валюти за умови її розміщення на тримісячному депозиті. З одного боку, такий спосіб придбання валюти призводить до заморожування коштів на три місяці, з іншого — відкриває можливість скористатися вигіднішим курсом — 36,6 UAH/USD замість 40 UAH/USD.

Але, як зазначає Анна Золотько, поки що лише окремі банки запустили механізм купівлі валюти за безготівкову гривню з подальшим розміщенням тримісячних депозитів.

"Цей інструмент може утримати сірий ринок від занадто великого розриву з безготівковим. Однак лише час покаже, чи дійсно такий механізм буде ефективним, враховуючи обмеження місячного ліміту та близьких до нуля ставок за короткими валютними вкладами", — підсумовує співрозмовниця Фокусу.

Раніше Фокус пояснював, чому з гривневих карток за кордоном дозволили знімати лише 12,5 тис. грн на тиждень. Також Фокус аналізував, якою є реальна прибутковість депозитів в українських банках.