Обмежили біженців: чому з гривневих карток дозволили знімати лише 12,5 тис. грн на тиждень

Національний банк запровадив нові обмеження для отримання готівки з гривневих карток за кордоном. Нововведення стали неприємним сюрпризом для мільйонів українських біженців.

Одномоментно зі встановленням нового офіційного курсу гривні на рівні 36,6 UAH/USD Національний банк України запровадив нові обмеження щодо платіжних карток у гривні для їх використання за кордоном. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Від 29 до 40. Що означає новий валютний курс".

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Зокрема, згідно з ухвалою НБУ №154, громадяни можуть знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць, проте ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: тепер за сім днів із гривневої картки можна зняти 12,5 тис. грн (в еквіваленті). Також зменшили щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті). Крім того, Нацбанк встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

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На думку директора аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital Дмитра Чуріна, найпоказовішим нововведенням стало зменшення ліміту на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном з 50 тис. грн на місяць на 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів. Експерт пояснює, що цей адміністративний захід повинен сприяти зменшенню прямого відтоку безготівкової валюти з країни шляхом її переведення в готівку, оскільки для фінансової системи України дуже важливо, щоб грошові ресурси залишалися в банках, а не переходили в готівковий обіг.

"Знімати раз на сім днів до 12,5 тис. грн не дуже зручно, особливо для тих мігрантів, хто орендує квартири та розраховується за житло готівкою. Але слід із розумінням поставитися до цього нововведення, адже його мета — зробити максимально невигідним "човниковий" валютний туризм", — коментує директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько.

Серед нововведень НБУ — надання можливості громадянам купувати за безготівкову гривню валюту за умови її розміщення на тримісячному депозиті.

"Як спосіб придбати валюту ця пропозиція має суттєвий недолік у вигляді заморозки коштів на рахунку в банку. Але ініціатива може спрацювати для стримування значного зростання готівкового курсу. Адже якщо розрив між офіційним і готівковим курсом збільшиться до 3-5 гривень, для багатьох громадян депозитний інструмент може стати цілком прийнятним", — зауважила Анна Золотько.

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Як уже повідомляв Фокус, Національний банк України змінив тижневий ліміт зняття готівкової валюти за кордоном із гривневих платіжних карток.

Нагадаємо, в Нацбанку 21 липня повідомили, що офіційний курс гривні змінено — тепер це 36,6 UAH/USD.