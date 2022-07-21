НБУ ввів нові обмеження щодо грошових операцій за кордоном: що змінилося

Регулятор встановив новий тижневий ліміт для зняття готівкової валюти в гривневих платіжних картках, зменшив суму p2p переказів і встановив щомісячний ліміт на суму розрахунків українськими картками.

Національний банк України змінив тижневий ліміт зняття готівкової валюти за кордоном із гривневих платіжних карток. Наразі за сім днів можна зняти до 12,5 тис. грн. Проте власники українських карток, як і раніше, зможуть знімати до 50 тис. грн на місяць — ця сума не змінилася. Про це йдеться в новій постанові регулятора.

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"Громадяни, як і раніше, зможуть знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено з щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів", — сказано в повідомленні.

Ліміти платежів від НБУ:

було зменшено переведення p2p-платежів (електронні грошові перекази через посередника — ред.) громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн до 30 тис. грн в еквіваленті;

регулятор встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, які були відкриті в національній валюті. У відомстві вважають, що це обмеження не відчують більшість українців, які перебувають не в Україні.

Крім того, управління НБУ може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби.

Такі обмеження пояснюють мінімізацією витрат міжнародних резервів на "непріоритетні у воєнні часи напрямки".

Нагадаємо, з 21 липня НБУ встановив новий офіційний курс гривні до долара. Він збільшився на 25% і тепер становить 36,6 грн за долар США, далі він буде фіксованим. На думку регулятора, це забезпечить цінову та фінансову стабільність і дозволить зберегти контроль над інфляцією.

5 липня ЗМІ повідомляли, що "Приватбанк" запровадив обмеження на витрати для банківських карток. На рахунки можуть накласти санкції, якщо людина не зможе або відмовиться підтвердити походження коштів за місячного обігу в розмірі 500 тисяч грн.