НБУ ввел новые ограничения по денежным операциям за границей: что изменилось

Регулятор установил новый недельный лимит для снятия наличной валюты в гривневых платежных картах, уменьшил сумму p2p переводов, а также установил ежемесячный лимит на сумму расчетов украинскими картами.

Национальный банк Украины изменил недельный лимит снятия наличной валюты за границей с гривневых платежных карт. Теперь за семь дней можно снять до 12,5 тыс. грн. Однако владельцы украинских карт, как и раньше смогут снимать до 50 тыс. грн в месяц — эта сумма не изменилась. Об этом сказано в новом постановлении регулятора.

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"Граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней", — сказано в сообщении.

Лимиты платежей от НБУ:

был уменьшен перевод p2p-платежей (электронные денежные переводы через посредника — ред.) граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн до 30 тыс. грн. в эквиваленте;

регулятор установил ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, которые были открыты в национальной валюте. В ведомстве считают, что это ограничение не ощутит большинство украинцев, находящихся не в Украине.

Кроме того, управление НБУ может ввести отдельный порядок проведения сделок покупки валюты банками на собственные нужды

Такие ограничения объясняют минимизацией трат международных резервов на "неприоритетные в военные время направления".

Напомним, с 21 июля НБУ установил новый официальный курс гривны к доллару. Он увеличился на 25% и теперь составляет 36,6 грн за доллар США и дальше будет фиксированным. По мнению регулятора, это обеспечить ценовую и финансовую стабильность и позволит сохранить контроль над инфляцией.

5 июля СМИ сообщали, что "Приватбанк" ввел ограничения на расходы для банковских карт. На счета могут наложить санкции, если человек не сможет или откажется подтвердить происхождение средств при месячном обороте в размере 500 тысяч грн.