Ограничили беженцев: почему с гривневых карт разрешили снимать только 12,5 тыс. грн. в неделю

Национальный банк ввел новые ограничения для получения наличных с гривневых карт за границей. Нововведения стали неприятным сюрпризом для миллионов украинских беженцев.

Одномоментно с установлением нового официального курса гривны на уровне 36,6 UAH/USD Национальный банк Украины ввел новые ограничения по платежным картам в гривне для их использования за границей. Об этом говорится в новой статье Фокуса "От 29 до 40. Что означает новый валютный курс".

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В частности, согласно постановлению НБУ №154, граждане могут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тыс. грн. (в эквиваленте) в месяц, однако лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: теперь за семь дней с гривневой карты можно снять 12,5 тыс. грн (в эквиваленте). Также уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте). Кроме того, Нацбанк установил ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн. (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.

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По мнению директора аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital Дмитрия Чурина, наиболее показательным новшеством стало уменьшение лимита на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей с 50 тыс. грн в месяц на 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней. Эксперт объясняет, что эта административная мера должна способствовать уменьшению прямого оттока безналичной валюты из страны путем ее обналичивания, поскольку для финансовой системы Украины очень важно, чтобы денежные ресурсы оставались в банках, а не переходили в наличное обращение.

"Снимать раз в семь дней до 12,5 тыс. грн. не очень удобно, особенно для тех мигрантов, кто арендует квартиры и рассчитывается за жилье наличными. Но следует с пониманием отнестись к этому нововведению, ведь его цель — сделать максимально невыгодным "челночный" валютный туризм", — комментирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Среди нововведений НБУ – предоставление возможности гражданам покупать за безналичную гривну валюту при условии ее размещения на трехмесячном депозите.

"Как способ приобрести валюту это предложение имеет существенный недостаток в виде заморозки средств на счете в банке. Но инициатива может сработать для сдерживания значительного роста наличного курса. Ведь если разрыв между официальным и наличным курсом увеличится до 3-5 гривен, для многих граждан депозитный инструмент может стать вполне приемлемым", — отметила Анна Золотько.

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От 29 до 40. Что означает новый официальный валютный курс

Как уже сообщал Фокус, Национальный банк Украины изменил недельный лимит снятия наличной валюты за границей с гривневых платежных карт.

Напомним, в Нацбанке 21 июля сообщили, что официальный курс гривны изменен – теперь это 36,6 UAH/USD.