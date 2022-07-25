Мінус податки: які насправді пропонують банки відсотки за депозитами

Українські банки неохоче підвищують ставки за вкладами для громадян, а частину доходності вкладу "з'їдає" оплата податків — ПДФО та військового збору.

Дохід за депозитом в Україні оподатковується: прибутковим (ПДФО) 18% та військовим збором 1,5% від суми, нарахованої вкладнику банком у вигляді відсотків. Часто підсумкова ставка за вкладом залежить від того, чи прописано в договорі можливість повернути депозит до закінчення терміну. Про це Фокус розповідає у новій статті "Дуже дрібний прибуток. Які відсоткові ставки за депозитами банки пропонують цього літа".

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Сьогодні у банках ставка за вкладами з можливістю дострокового отримання нижче на 0,8-1,5 п. п., ніж ті, де одержати вклад достроково неможливо. Якщо в договорі написано, що достроково вклад не повертається, то доведеться чекати на закінчення терміну договору, й лише потім повертати свій депозит.

"Згідно з умовами чинного законодавства, дострокове повернення вкладнику банківського строкового вкладу та нарахованих відсотків за вкладом можливе, тільки якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу. Якщо така умова відсутня, то дострокове повернення вкладнику банківського строкового вкладу можливе лише в разі розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи законом, згідно зі статтею 651 ЦК України", — попередив Олексій Харитонов, партнер юридичної компанії ILF.

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Дуже малий прибуток. Які відсоткові ставки за депозитами банки пропонують цього літа

Тобто депозити з правом дострокового розірвання можуть бути повернуті достроково, але, як правило, без нарахованого відсоткового доходу, а ось внесок, де в договорі не зазначено можливості дострокового отримання, банк має право не повертати до моменту, коли закінчується його термін. Або, як зазначив Олексій Харитонов, банк може піти назустріч клієнту й оформити розірвання "за згодою сторін".

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Щодо ставок за вкладами, то у великих банках за вкладом на три місяці у липні 2022 року пропонують 4-10% річних, а у дрібних — до 19% річних.

"Вкладник має уважно підходити до вибору банку під час розміщення своїх коштів та аналізувати банк у комплексі, не реагуючи лише на високу відсоткову ставку в рекламі. Основним фактором у процесі вибору фінансової установи є його репутація, надійність, стабільність", — пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Південний" Ігор Фомічев.

Раніше Фокус писав, що НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію і відправити на ліквідацію проблемний Мегабанк.

Як повідомлялося, ставки за депозитами в банках можуть піти вгору, якщо Мінфін ухвалить рішення підвищити відсотки за військовими облігаціями.