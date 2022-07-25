Минус налоги: какие на самом деле предлагают банки проценты по депозитам

Украинские банки неохотно повышают ставки по вкладам для граждан, а часть доходности вклада "съедает" оплата налогов – НДФЛ и военного сбора.

Доход по депозиту в Украине облагается налогами: подоходным (НДФЛ) 18% и военным сбором 1,5% от суммы, начисленной вкладчику банком в виде процентов. Часто итоговая ставка по вкладу зависит от того, прописана ли в договоре возможность вернуть депозит до окончания срока. Об этом Фокус рассказывает в новой статье "Очень мелкая прибыль. Какие процентные ставки по депозитам банки предлагают эти летом".

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Сегодня в банках ставка по вкладам с возможностью досрочного получения ниже на 0,8-1,5 п.п., чем те, где получить вклад досрочно невозможно. Если в договоре написано, что досрочно вклад не возвращается, то придется ждать окончания срока договора, и лишь затем возвращать свой депозит.

"Согласно условиям действующего законодательства, досрочный возврат вкладчику банковского срочного вклада и начисленных процентов по вкладу возможен, только если это предусмотрено условиями договора банковского срочного вклада. Если такое условие отсутствует, то досрочный возврат вкладчику банковского срочного вклада возможен только в случае расторжения договора с согласия сторон, если иное не установлено договором или законом, согласно ст. 651 ГК Украины", — предупредил Алексей Харитонов, партнер юридической компании ILF.

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Очень мелкая прибыль. Какие процентные ставки по депозитам банки предлагают этим летом

То есть, депозиты с правом досрочного расторжения могут быть возвращены досрочно, но, как правило, без начисленного процентного дохода, а вот вклад, где в договоре не указана возможность досрочного получения, банк имеет право не возвращать до момента, когда истекает его срок. Или, как отметил Алексей Харитонов, банк может пойти навстречу клиенту и оформить расторжение "по согласию сторон".

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Что касается ставок по вкладам, то в крупных банках по вкладу на три месяца в июле 2022 года предлагают 4-10% годовых, а в мелких – до 19% годовых.

"Вкладчик должен внимательно подходить к выбору банка при размещении своих средств и анализировать банк в комплексе, не реагируя лишь на высокую процентную ставку в рекламе. Основным фактором при выборе финансового учреждения является его репутация, надежность, стабильность", — объяснил директор департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Игорь Фомичов.

Ранее Фокус писал, что НБУ принял решение отозвать лицензию и отправить на ликвидацию проблемный Мегабанк.

Как сообщалось, ставки по депозитам в банках могут пойти вверх, если Минфин примет решение повысить проценты по военным облигациям.