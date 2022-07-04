Патріотизму недостатньо. Як інфляція бере гору і підстьобує зростання депозитних ставок

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Повномасштабне вторгнення Росії в лютому змусило переглянути правила гри на фінансових ринках, щоб максимально сприяти державі залучення ресурсів. І це справді допомогло. А далі настав час нових змін, але вони відбуваються дуже і дуже повільно.

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24 лютого ринок ОВДП заблокували. Будь-яка торгівля зупинилася, але збереглися всі зобов'язання держави, і виплати проводились у повному обсязі. Але фінансувати бюджет було необхідно, як і допомагати на державному рівні ЗСУ, і використовувати для цього всі можливі механізми.

Тому вже незабаром досягнуто компромісного рішення. Мінфін випустив ОВДП, назвавши їх військовими, аби була можливість залучати кошти від найбільшої кількості інвесторів.

І за три місяці розміщено чималий обсяг облігацій. У гривні — на 82 млрд грн, а в іноземній валюті — на $212 млн та 227 млн євро.

Несподівана облікова ставка: в чому сенс зростання ставки

Але вже на початку червня, після того, як три місяці НБУ зберігав облікову ставку на рівні 10%, облікову ставку підвищено відразу до 25% з метою застосування монетарних механізмів для приборкання інфляції.

На перший погляд, таке рішення мало якщо не відразу, то поступово спонукати Мінфін і банки переглянути умови залучення коштів: Мінфін — через розміщення ОВДП, а банки — через депозитні ставки. Це могло спонукати до збільшення заощаджень навіть у такий складний період. Насамперед це мало підтримати патріотичну хвилю серед громадян України, які масово купували ОВДП за ставками 9,5-11,5%, але з огляду на інфляцію стали більше думати про споживання.

З іншого боку — це мало б зменшити попит від фізичних та юридичних осіб на іноземну валюту, даючи більшу ставку за гривневими активами за рівень інфляції і рівень девальвації, що вже відбулася. Звісно, в умовах зафіксованого офіційного курсу гривні, але відносно вільного готівкового ринку.

Банки здалися перші: як змінюються ставки за депозитами

Висока вартість залучення кредитів НБУ за ставкою 27% змусила частину банків розпочати перегляд своїх депозитних ставок. Якщо поглянути на індекс депозитних ставок, то за червень найбільше зросли ставки за короткими депозитами (на три місяці), приблизно на третину або майже на два відсоткові пункти — з 6,2% наприкінці травня до 8% наприкінці червня. Ставки за депозитами з довшими термінами зростали не так активно, всього в середньому приблизно на 0,5 процентного пункту. Причиною такого нерівномірного підходу може бути очікування ринку на те, що НБУ незабаром може перейти до зниження облікової ставки. Але це "невдовзі" — в кожного різне, і відповідно відрізняються й відсоткові ставки за депозитами.

Попри зростання облікової ставки до 25%, середні ставки за депозитами в банках поки не наблизилися до рівня облікової ставки.

Тобто якщо дивитися на індекс, то складається враження, що всі депозити банкам коштують приблизно 8%, і це менше, ніж пропонує Мінфін з ОВДП. Але якщо згадати, що за депозитом ще доведеться сплатити податки, а це 18% ПДФО та 1,5% військовий збір, то ставки Мінфіну здаватимуться привабливими.

Але не забуватимемо, що індекс рахується не за даними всіх українських банків, і що всі банки різні. У когось ліквідності достатньо, а комусь доводиться позичати у НБУ і платити 27% річних. Якщо подивитися на статистику, то НБУ надав банкам у червні за такою ставкою вже 8,4 млрд грн річних кредитів.

Тому варто подивитися докладніше на відсоткові ставки різних банків. Звичайно, це не покаже повну картину всього ринку депозитів, але помітно, що деякі банки вже пропонують ставки по депозитах на рівні 12-15%.

Хто залучить більше грошей: банк чи Мінфін через ОВДП?

Якщо відкинути складові надійності та гарантій, а дивитися на депозити та ОВДП з точки зору економічної вигоди та покриття інфляції, то на ринку вже можна знайти депозити, які будуть набагато цікавішими за ОВДП.

Наприклад, є банки, які пропонують за депозитами до трьох місяців ставку близько 13% річних. Мінфін розміщує ОВДП із погашенням у вересні зі ставкою 9,5%. Навіть якщо ви не платитимете комісії своєму брокеру, то, сплативши 19,5% податків за депозитом, ви отримаєте… більше все одно саме від депозиту.

Хоча вклади фізосіб оподатковуються, реальний дохід від розміщення депозиту все одно буде вищим, ніж від інвестицій в ОВДП

Простий розрахунок на прикладі вкладень в ОВДП та депозит суми 100 тис. грн під 13% із податками чи 9,5% без податків покаже, що ви заробите приблизно додаткові 240 грн за три місяці саме на депозиті, якщо порівняти з ОВДП.

Що далі: інфляція впливає на залучення грошей до держбюджету

У червні Мінфін зміг розмістити гривневих ОВДП лише на 6,2 млрд грн, тоді як за три попередні місяці розмістив у 13 разів більше… Тобто патріотизм ще є, але інфляція починає брати гору.

Щоб збільшити залучення коштів із ринку Мінфіну, потрібно підіймати ставки по ОВДП. Але така конкуренція змусить банки також підвищити ставки за депозитами. І тоді боротьба за гроші фізичних осіб поступово знайде баланс, який дозволить уже більшій кількості клієнтів банків та торговців цінними паперами виявляти свій патріотизм, підтримуючи державу у воєнний час. А тим, кому патріотизму буде недостатньо, зможе зарахувати кошти до банку, якому вже не доведеться брати кредити у НБУ під 27% річних.

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