Помогут с жильем: в Кабмине объяснили, кто сможет получить ипотеку под 3% годовых

Правительство утвердило условия льготных ипотечных кредитов со ставкой 3% и 7% годовых. Фокус узнал, кому будут доступны дешевые кредиты на покупку квартир.

Получить льготный кредит на покупку жилья со ставкой 3% и 7% годовых украинцы смогут уже с 1 октября, когда вступит в силу Постановление КМУ№856.

Согласно постановлению Кабмина, ипотека со ставкой 3% годовых будет возможна для таких категорий граждан Украины:

военнослужащие Вооруженных Сил по контракту, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Гострансслужбы, военные прокуроры Офиса Генерального прокурора, лица рядового и начальствующего состава ГСЧС охраны, лица начальствующего состава управления специальных операций НАБУ, полицейские и члены их семей, медицинские работники (специалисты и профессионалы) учреждений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности, педагогические работники учебных заведений государственной или коммунальной формы собственности, научные (научно-педагогические) работники учебных заведений и научных учреждений государственной или коммунальной формы собственности.

Кроме того, постановление установило перечень тех, кто сможет получить ипотечный кредит со ставкой 7% годовых:

ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, внутренне перемещенные лица, другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых менее 52,5 кв. метра для семьи на одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр – на каждого следующего члена семьи.

В зависимости от категории, граждане смогут получить кредит либо по ставке 3% годовых, либо по ставке 7% годовых

Курировать программу льготных ипотечных кредитов будет компания "Укрфінжитло".

Для получения льготного кредита по озвученным в постановлении КМУ №856 условиям, кандидат должен отвечать следующим требованиям:

является гражданином Украины и относится к категориям лиц, указанных в постановлении

достиг 18 лет к моменту подписания кредитного договора. Возраст кандидата на дату полного исполнения обязательств по кредитному договору не должен превышать 70 лет

кандидат платежеспособен и может осуществлять платежи по погашению и обслуживанию кредита. Банки обязаны проводить анализ платежеспособности заемщика в соответствии со своими внутренними процедурами.

в собственности кандидата и членов его семьи менее 52,5 кв. метра общей площади жилой недвижимости для семьи на одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи. При этом, не учитывается недвижимость, расположенная в районе проведения военных (боевых) действий или на территории, находящейся во временной оккупации.

кандидат и члены его семьи не имеют действующих ипотечных договоров, заключенных по различным льготным государственным программам.

Напомним, в январе 2021 года Кабмин запустил программу "Льготная ипотека 7%", а первый кредит по ней был выдан 1 марта 2021 года.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законодательные изменения, которыми запретила коллекторам взимать долги у военнослужащих, бойцов территориальной обороны, волонтеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).