Коллекторам запретят взимать долги во время войны: кто может не платить

Взаимодействие с кредиторами разрешается прекратить военным, бойцам теробороны, волонтерам и ВПЛ. Им нужно лишь послать уведомление по электронной почте.

Верховная Рада намерена запретить коллекторам взимать долги у военных, бойцов территориальной обороны, волонтеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Такой законопроект парламентарии приняли за основу на заседании парламента.

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Принятые изменения в закон Украины "О потребительском кредитовании" по урегулированию просроченной задолженности во время военного и чрезвычайного положения и в течение 6 месяцев после его отмены запрещают требовать возврат долга.

Такое решение поддержал 281 депутат, необходимый минимум был установлен на уровне 226 голосов.

В проекте закона сказано, что кредиторы имеют следующие права:

не взаимодействовать по собственной инициативе с потребителем, который сообщил о принадлежности к одной из категорий;

не взаимодействовать по собственной инициативе с близкими лицами, представителем, наследником, поручителем или имущественным поручителем потребителя.

Указанные категории лиц, желающие прекратить взаимодействие с кредиторами в период действия военного положения, могут сообщить об этом по электронной почте.

[ + – ] Во время военного положения права коллекторов урезаются

"Государство обязано обеспечить социальную защиту граждан Украины, которые защищают суверенитет и территориальную целостность станы, а также членов их семей и их ближайшее окружение. Это позволит им сосредоточиться на качественном выполнении военных обязанностей и боевых задач", – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, что в июне нардепы внесли законопроект, предусматривающий списание или заморозку долгов по кредитам, которые выдавали украинцам на покупку недвижимости или транспорта до войны с РФ.

Документ касается кредитного жилья или транспорта, уничтоженного или поврежденного в ходе боевых действий.

Фокус детально расписывал, что как поступать, если во время войны было уничтожено имущество, а долги остались. Кроме этого, ранее объяснялось, как поставить выплату долга на паузу.