Колекторам заборонять стягувати борги під час війни: хто може не платити

Взаємодію з кредиторами дозволяється припинити військовим, бійцям тероборони, волонтерам і ВПО. Їм потрібно лише надіслати повідомлення електронною поштою.

Верховна Рада має намір заборонити колекторам стягувати борги у військових, бійців територіальної оборони, волонтерів і внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Такий законопроєкт парламентарі ухвалили за основу на засіданні парламенту.

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Ухвалені зміни до закону України "Про споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості під час воєнного й надзвичайного стану та протягом 6 місяців після його скасування забороняють вимагати повернення боргу.

Таке рішення підтримав 281 депутат, необхідний мінімум було встановлено на рівні 226 голосів.

У проєкті закону сказано, що кредитори мають такі права:

не взаємодіяти за власною ініціативою зі споживачем, який повідомив про належність до однієї з категорій;

не взаємодіяти з власної ініціативи з близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем чи майновим поручителем споживача.

Зазначені категорії осіб, які бажають припинити взаємодію з кредиторами в період дії воєнного стану, можуть повідомити про це електронною поштою.

[ + – ] Під час воєнного стану права колекторів урізаються

"Держава зобов'язана забезпечити соціальний захист громадян України, які захищають суверенітет і територіальну цілісність стану, а також членів їхніх сімей і їхнє найближче оточення. Це дозволить їм зосередитися на якісному виконанні військових обов'язків і бойових завдань", — ідеться в пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, що в червні нардепи внесли законопроєкт, який передбачає списання або заморожування боргів за кредитами, які видавали українцям на купівлю нерухомості чи транспорту до війни з РФ.

Документ стосується кредитного житла чи транспорту, знищеного чи пошкодженого під час бойових дій.

Фокус детально розписував, що робити, якщо під час війни було знищено майно, а борги залишилися. Крім цього, раніше пояснювалося, як поставити виплату боргу на паузу.