В Украине выданы первые ипотечные кредиты под 7%

Участниками программы дешевой ипотеки уже стали семь банков.

В ходе всеукраинского форума "Украина 30" 1 марта подписаны первых кредитные договоры между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Кредиты получили две семьи.

Первые семь украинских банков 26 февраля подписали с Фондом развития предпринимательства соглашения о компенсации из госбюджета части кредитной ставки до уровня 7% годовых.

"Почувствовав государственную поддержку, эти банки готовы в ближайшее время восстановить или создать новые собственные продукты ипотечного кредитования", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Фонд обратился с предложением принять участие в программе доступной ипотеки ко всем 25-ти банкам – участникам программы "Доступные кредиты для бизнеса 5-7-9%". Все они высказали свою заинтересованность и ведут переговоры с Фондом о сотрудничестве.

Напомним, процедура удешевления стоимости ипотечных кредитов урегулирована постановлением КМУ от 27 января 2021 № 63. Суть процедуры состоит в том, что потребитель сначала договаривается с банком о получении ипотеки, а потом Фонд развития предпринимательства выплачивает банку компенсацию, предназначенную для того, чтобы потребителю ипотека обходилась в 7% годовых. Программа имеет ряд условий и ограничений.

Льготы распространяются на кредиты до 2 млн грн и на предметы ипотеки стоимостью до 2,5 млн грн. Срок ипотечного кредита составляет до 240 месяцев.

Первый взнос заемщик должен уплатить за счет собственных средств в размере не менее 15%.

Кабинет министров 15 февраля упростил критерии для участников программы "Доступная ипотека". В частности, теперь не требуется состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Отменено требование обеспечения жильем не выше 13,65 кв. м на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.

Увеличен максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи: с 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Указывается, что на получение льготной ипотеки могут рассчитывать любые граждане, которые не имеют в собственности объектов жилой недвижимости или действующих договоров по финансированию ее строительства, а также имущественных прав на объект незавершенного строительства, если их общая площадь превышает 50 кв. м на одинокого гражданина или семью из двух человек и по 20 кв. м – на каждого следующего члена семьи.