Кабмин расширил круг лиц, которые могут воспользоваться ипотекой под 7%

Льготную ипотеку теперь могут получить и те, у кого есть жилье в собственности.

Кабинет министров 15 февраля упростил критерии для участников программы "Доступная ипотека". В частности, теперь не требуется состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Отменено требование обеспечения жильем не выше 13,65 кв. м на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.

Увеличен максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи: с 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Указывается, что на получение льготной ипотеки могут рассчитывать любые граждане, которые не имеют в собственности объектов жилой недвижимости или действующих договоров по финансированию ее строительства, а также имущественных прав на объект незавершенного строительства, если их общая площадь превышает 50 кв. м на одинокого гражданина или семью из двух человек и по 20 кв. м – на каждого следующего члена семьи.

Также в правила внесены внесены ряд технических поправок, предложенных банками.

Напомним, процедура удешевления стоимости ипотечных кредитов урегулирована постановлением КМУ от 27 января 2021 № 63. Суть процедуры состоит в том, что потребитель сначала договаривается с банком о получении ипотеки, а потом Фонд развития предпринимательства выплачивает банку компенсацию, предназначенную для того, чтобы потребителю ипотека обходилась в 7% годовых. Программа имеет ряд условий и ограничений.

Льготы распространяются на кредиты до 2 млн грн и на предметы ипотеки стоимостью до 2,5 млн грн. Срок ипотечного кредита составляет до 240 месяцев.

Первый взнос заемщик должен уплатить за счет собственных средств в размере не менее 15%.

Процентная ставка по ипотечному кредиту без учета компенсации процентов ( базовая процентная ставка) устанавливается в следующем размере:

на приобретение квартиры или индивидуального жилого дома – не более Индекса UIRD (12 месяцев) плюс 4,5 процентного пункта;

на приобретение имущественных прав на жилье в объекте незавершенного строительства – не более Индекса UIRD (12 месяцев) плюс 7 процентных пунктов.

Индекс UIRD — украинский индекс ставок по депозитам физических лиц,

Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 февраля во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" анонсировал новую программу ипотеки и финансового лизинга. "У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", – заявил он.