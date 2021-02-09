Шмыгаль рассказал о новой программе ипотеки под 5%

Премьер анонсировал снижение ставок для отдельных категорий граждан

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" анонсировал новую программу ипотеки и финансового лизинга.

По словам главы правительства, Кабмин работает над этим совместно с НБУ, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", – заявил Шмыгаль.

Глава Кабмина напомнил, что с марта 2021 года должна заработать программа "Доступная ипотека", упрощающая доступ к ипотеке и предлагающая ставку до 7%.

"Для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", — пояснил Шмыгаль новую инициативу правительства.

Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что доступная ипотека на покупку жилья будет выдаваться по ставкам от 5 до 7%. При этом процентные ставки будут фиксированными на весь период ипотечного кредитования.

В конце прошлого года Минфин создал компанию, которая должна обеспечить ипотеку под 7% годовых.

Напомним, несколько месяцев назад президент Владимир Зеленский пообещал украинцам кредиты на жилье под 10% годовых. В ноябре 2020 года Фокус отправился на поиски такой ипотеки.