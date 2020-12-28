Минфин создал компанию, которая должна обеспечить ипотеку под 7% годовых

Низкие процентные ставки может обеспечить посредничество государства при получении ипотечного кредита.

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" (УФЖК), которое создано для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки. Гендиректором компании назначен Василий Шкураков, бывший до этого заместителем главы Минфина.

В официальном сообщении говорится, что УФЖК будет обеспечивать возможность получения ипотечного кредита со ставкой до 7% годовых сроком до 20 лет при государственном посредничестве.

В ноябре Марченко в интервью говорил, что доступная ипотека на покупку жилья будет выдаваться по ставкам от 5 до 7%. При этом процентные ставки будут фиксированными на весь период кредитования. Будет создана специальная компания, которую будет докапитализировать правительство. Она сможет обеспечить создание финансово-кредитных механизмов, а также запустить ипотечное кредитование и финансовый лизинг жилья на приемлемых условиях.

"Планируется, что такие кредиты будут предоставляться в сумме до 2 млн грн по низким процентным ставкам — приблизительно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. Первый взнос – не менее 20%", – пояснял министр. Будет установлено ограничение – не более 52 квадратных метров на одного человека.

Финансовый лизинг будет на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Но эта услуга будет ориентирована на военных, полицейских и других служащих.

На первом этапе предполагалось предоставить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и купить 18,8 тыс. квартир в лизинг.

Напомним, несмотря на негативное влияние COVID-19 на экономику, продолжают действовать программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и ипотечное кредитование по 10%. Об этом говорила замглавы ОП Юлия Ковалив.

Государственный Ощадбанк расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% годовых. Теперь в список добавлены государственные служащие, сотрудники Национальной полиции и ГосЧС.