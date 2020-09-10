В ОП отчитались, что коронакризис не помешал доступным кредитам и ипотеке

По словам замглавы ОП Юлии Ковалив, уже выдано кредитов более чем на 7 миллиардов гривен

Несмотря на негативное влияние COVID-19 на экономику, продолжают действовать программы “Доступные кредиты 5-7-9%” и ипотечное кредитование по 10%. Об этом сегодня на брифинге сообщила замглавы ОП Юлия Ковалив.

По словам чиновницы, программа кредитования 5-7-9% была расширена. Теперь в ней могут участвовать предприятия, бравшие кредиты до начала программы. На данный момент в программе принимают участие 30 банков, выдано кредитов на сумму 6,782 миллиарда гривен.

Помимо этого, согласно принятым на прошлой неделе изменениям в госбюджет, которые вскоре подпишет президент Зеленский, расширяются государственные гарантии для полученных предприятиями кредитов. Государство сможет выступать гарантом до 80% ссуды для малых и средних предприятий. До конца года, по словам Ковалив, таких гарантий будет выдано на сумму 5 миллиардов гривен.

В программе ипотечного кредитования, сообщила замглавы Офиса президента, участвует уже пять банков. За первые два месяца действия программы ее участниками стали 400 семей, получившие ссуды суммой в 350 миллионов гривен.

“Мы видим рост динамики как заявок, так и работы банков с такими клиентами. Сегодня банки уже согласовали более 1300 заявок на доступную ипотеку”, - отчиталась Ковалив.

По словам чиновницы, наблюдается позитивная динамика прироста золотовалютных запасов страны - на 1 сентября они составили 29 миллиардов долларов. “Резервы НБУ не просто сохраняются на уровне, но и растут, несмотря на все сложности этого года,” - резюмировала Ковалив.

Напомним, в рамках программы “Большое строительство” на дороги направят 35 миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом.