Ощадбанк начал выдавать льготную ипотеку полицейским и чиновникам

Государственный Ощадбанк расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% годовых.

Теперь в список добавлены государственные служащие, сотрудники Национальной полиции и ГосЧС. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Программа "Конечно, 9,99" была запущена в апреле. Ранее льготный кредит могли получить только работники медицинской сферы.

Кроме этого, для всех клиентов снижена ставка на 2 процентных пункта по стандартным ипотечным программам. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что он планирует "давить" на банковскую систему, чтобы она снижала ставки по кредитам, и снова обещал ипотеку под 10%. Первый раз он об этом сказал в феврале.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб говорил, что снижение банками ставок по ипотеке до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.

Приватбанк с 1 июля запустил ипотеку под 9,99% годовых. Она доступна как для жилья на вторичном рынке, так и для квартир в новостройках.