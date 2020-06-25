ПриватБанк запускает ипотеку под 9,99% годовых
Программа заработает уже с 1 июля 2020 года и будет доступна как для жилья на вторичном рынке, так и для квартир в новостройках
Об этом сообщает пресс-служба банка.
С помощью программы украинцы смогут взять кредиты на жилье под 9,99% годовых.
Ипотека рассчитана на 20 лет, первоначальный взнос – 30% от всей стоимости жилья. Кредит можно будет взять как на жилье на вторичном рынке, так и на квартиры в новостройках.
В ПриватБанке говорят, что со старта программы ею смогут воспользоваться более 300 тыс. украинцев.
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе еще предыдущий Кабмин Гончарука поставил себе цель снизить процентную ставку по ипотечным кредитам до 10-11% годовых.
- Спустя месяц о снижении ипотеки говорил и президент Владимир Зеленский. "На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", – заявил тогда он.