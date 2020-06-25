ПриватБанк запускает ипотеку под 9,99% годовых

Программа заработает уже с 1 июля 2020 года и будет доступна как для жилья на вторичном рынке, так и для квартир в новостройках

Об этом сообщает пресс-служба банка.

С помощью программы украинцы смогут взять кредиты на жилье под 9,99% годовых.

Ипотека рассчитана на 20 лет, первоначальный взнос – 30% от всей стоимости жилья. Кредит можно будет взять как на жилье на вторичном рынке, так и на квартиры в новостройках.

В ПриватБанке говорят, что со старта программы ею смогут воспользоваться более 300 тыс. украинцев.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе еще предыдущий Кабмин Гончарука поставил себе цель снизить процентную ставку по ипотечным кредитам до 10-11% годовых.