Гончарук хочет снизить ставки по ипотеке до 10-11% годовых, в НБУ допускают падение до 14-15%

Премьер говорит, что это амбициозная, но очень важная задача

Правительство поставило себе целью снижение процентной ставки по ипотечным кредитам до 10-11% годовых. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве, передает LB.ua.

"Мы понимаем, и это задача номер 1 для нас, что для того, чтобы экономика развивалась интенсивно, нам нужно, чтобы у бизнеса был доступ к максимально дешевым ресурсам. Конечно, 1% мы в ближайшее время не сделаем, это задача среднесрочная, но дойти до 10-11% по ипотеке в этом году – это очень амбициозная, но очень важная задача. Мы с Национальным банком над этим работаем. При инфляции 4% это вполне реалистично. Сложно, но реалистично", – сказал премьер.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Українському тижню" рассказал, что Украина имеет негативную историю ипотечного рынка и по сравнению с соседями является "белой вороной". Он отметил, что ипотека в стране сейчас фактически отсутствует, а выдача небольшого количества ипотечных кредитов приходится на три банка.

По его словам, такая ситуация вызвана высокими процентными ставками, а также мораторием на взыскание по валютным кредитам и непрозрачностью первичного рынка жилья.

В случае падения учетной ставки НБУ постепенно будут снижаться и ставки по ипотечным кредитам.

"Конечно, последние зависят от маржи банка, от его оценки рисков и других факторов. Но если при инфляции 4-5% мы снижаем нашу ставку и вскоре она станет однозначной (сейчас она находится на уровне 13,5%, – ред.), то можно будет говорить и о падении ставок по ипотеке до 14-15% и даже ниже. Нас рано сравнивать с Польшей или Чехией, где инфляция 2%, а то и меньше, уже много лет, а кредитные ставки составляют 5%", – подчеркнул Сологуб.

Также удешевление ипотеки зависит от решения проблем на законодательном уровне и детенизации экономики, добавил замглавы НБУ.

Как ранее сообщал Фокус:

НБУ в 2019 году несколько раз снижал учетную ставку. В последний раз 13 декабря – до 13,5% годовых. В целом за год она снизилась на 4,5 п.п.