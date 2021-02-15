Кабмін розширив коло осіб, які можуть скористатися іпотекою під 7%

Пільгову іпотеку тепер можуть отримати також ті, хто має житло у власності.

Кабінет міністрів 15 лютого спростив критерії для учасників програми "Доступна іпотека". Зокрема, тепер не потрібно перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім'єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком або працівником бюджетної сфери.

Скасовано вимогу забезпечення житлом не більше 13,65 кв. м на одного члена сім'ї або проживання в гуртожитку жителями аварійних і старих будинків.

Збільшено максимально допустимий розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім'ї: з 5-кратного до 10-кратного розміру місячної середньої заробітної плати в регіоні України, де розташований предмет іпотеки.

Вказується, що на отримання пільгової іпотеки можуть розраховувати будь-які громадяни, які не мають у власності об'єктів житлової нерухомості або чинних договорів щодо фінансування її будівництва, а також майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва, якщо їх загальна площа перевищує 50 кв. м на самотнього громадянина або сім'ю з двох осіб і по 20 кв. м — на кожного наступного члена сім'ї.

Також до правил внесені ряд технічних поправок, запропонованих банками.

Нагадаємо, процедура здешевлення вартості іпотечних кредитів урегульована постановою КМУ від 27 січня 2021 № 63. Суть процедури полягає у тому, що споживач спочатку домовляється з банком про отримання іпотеки, а потім Фонд розвитку підприємництва виплачує банку компенсацію, призначену для того, щоб споживачеві іпотека обходилася в 7% річних. Програма має ряд умов та обмежень.

Пільги поширюються на кредити до 2 млн грн і на предмети іпотеки вартістю до 2,5 млн грн. Термін іпотечного кредиту становить до 240 місяців.

Перший внесок позичальник повинен сплатити за рахунок власних коштів у розмірі не менше 15%.

Відсоткова ставка за іпотечним кредитом без урахування компенсації відсотків (базова відсоткова ставка) встановлюється у наступному розмірі:

на придбання квартири або індивідуального житлового будинку — не більше Індексу UIRD (12 місяців) плюс 4,5 відсоткового пункту;

на придбання майнових прав на житло в об'єкті незавершеного будівництва — не більше Індексу UIRD (12 місяців) плюс 7 відсоткових пунктів.

Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб,

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 лютого під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" анонсував нову програму іпотеки та фінансового лізингу. "У нас є намір у першій половині 2021 роки попрацювати і створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%", — заявив він.