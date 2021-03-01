В Україні видали перші іпотечні кредити під 7%

Учасниками програми дешевої іпотеки вже стали сім банків.

Під час всеукраїнського форуму "Україна 30" 1 березня підписані перші кредитні договори між банками і позичальниками в рамках державної програми "Доступна іпотека 7%". Кредити отримали дві сім'ї.

Перші сім українських банків 26 лютого підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсацію з держбюджету частини кредитної ставки до рівня 7% річних.

"Відчувши державну підтримку, ці банки готові найближчим часом відновити або створити нові власні продукти іпотечного кредитування", — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Фонд звернувся з пропозицією взяти участь у програмі доступної іпотеки до всіх 25-ти банків — учасникам програми "Доступні кредити для бізнесу 5-7-9%". Усі вони висловили свою зацікавленість і ведуть переговори з Фондом про співпрацю.

Нагадаємо, процедура здешевлення вартості іпотечних кредитів врегульована постановою КМУ від 27 січня 2021 № 63. Суть процедури полягає в тому, що споживач спочатку домовляється з банком про отримання іпотеки, а потім Фонд розвитку підприємництва виплачує банку компенсацію, призначену для того, щоб споживачеві іпотека коштувала 7% річних. Програма має низку умов та обмежень.

Пільги поширюються на кредити до 2 млн грн і на предмети іпотеки вартістю до 2,5 млн грн. Термін іпотечного кредиту становить до 240 місяців.

Перший внесок позичальник повинен сплатити за рахунок власних коштів у розмірі не менше 15%.

Кабінет міністрів 15 лютого спростив критерії для учасників програми "Доступна іпотека". Зокрема, тепер не потрібно перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім'єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком або працівником бюджетної сфери.

Скасована вимога забезпечення житлом не вище 13,65 кв. м на одного члена сім'ї або проживання в гуртожитку жителями аварійних і старих будинків.

Збільшений максимально допустимий розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім'ї: з 5-кратного до 10-кратного розміру місячної середньої заробітної плати в регіоні України, де розташований предмет іпотеки.

Вказується, що на отримання пільгової іпотеки можуть розраховувати будь-які громадяни, які не мають у власності об'єктів житлової нерухомості або наявних договорів щодо фінансування її будівництва, а також майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва, якщо їх загальна площа перевищує 50 кв. м на самотнього громадянина або сім'ю з двох осіб і по 20 кв. м — на кожного наступного члена сім'ї.