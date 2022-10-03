Спрос на яйца в магазинах растет: грозит ли дефицит

В конце сентября 2022 года граждан взволновало резкое подорожание яиц, а в октябре некоторые посетители магазинов начали сообщать о дефиците популярного продукта.

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В понедельник 3 октября один из пользователей соцсетей сфотографировал пустой прилавок в супермаркете, где из всего ассортимента яиц присутствовали только перепелиные. В комментариях некоторые другие пользователи соцсетей подтверждают дефицит яиц в доступных им магазинах.

Корреспонденты Фокуса в этот же день обошли несколько супермаркетов ведущих сетей в разных районах Киева и пришли к выводу, что дефицит, скорее, носит случайный, ситуативный характер. Яйца в магазинах Киева есть в достаточном количестве.

[ + – ] В большинстве магазинов Киева яйца есть в достаточном количестве Фото: Наталия Богута [ + – ] В большинстве магазинов Киева яйца есть в достаточном количестве Фото: Мария Бабенко [ + – ] В большинстве магазинов Киева яйца есть в достаточном количестве Фото: Наталия Богута [ + – ] В большинстве магазинов Киева яйца есть в достаточном количестве Фото: Наталия Богута [ + – ] В большинстве магазинов Киева яйца есть в достаточном количестве Фото: Наталия Богута

Правда, можно отметить некоторое сужение ассортимента. Как правило, на прилавках присутствует не более 3-5 позиций. Например, в одной из больших сетей в наличии были:

Яйцо категории С1 поштучно — 4,39 грн за шт. (4,94 грн от 90 шт.)

Яйца С1 — 41,99 грн за десяток

Яйца С1 (Польша) — 42,99 грн за десяток

Яйца СО (отборные, Польша) — 53,49 грн за десяток

Яйца СО — 67,49 грн за десяток

Обращаем внимание, что в этой сети "мелкий опт" от 90 штук обходится на 12,5% дороже для сдерживания спроса. Восполнить дефицит пытаются за счет импортной польской продукции, которая предлагается по конкурентной цене.

[ + – ] Оптом дороже. Для тех, кто покупает три лотка и более цена на 12,5% выше Фото: Мария Бабенко

В другой крупной розничной сети яйцо С1 поштучно 3 октября предлагают по 4,69 грн. Кроме этого, в ассортименте присутствуют еще четыре позиции по цене от 50,9 до 54,2 грн за десяток.

[ + – ] Во многих магазинах дешевле всего стоят яйца категории 1С поштучно Фото: Мария Бабенко

В магазинах, где побывали корреспонденты Фокуса, возле прилавков с куриными яйцами царит сдержанный ажиотаж. Люди подходят, интересуются ценами. Некоторые берут несколько десятков или пару лотков (6 десятков).

Ранее в своем обзоре "Яйца за доллар. Что происходит с ценами на куриные яйца" Фокус рассказывал, что за сентябрь (по состоянию на 29 сентября) десяток яиц подорожал более чем на 20%. Далее цены динамично менялись буквально каждый день.

Рассмотрим пример одной марки, стоимость которой мониторит портал minfin.com.ua: за прошедший месяц ( с 3 сентября по 3 октября) средняя цена этой продукции в исследуемых сетях супермаркетов выросла с 35,2 грн до 47,32 грн за десяток (+35%). Только за последние пять дней подорожание этой марки составило почти 5 грн.

Ранее опрошенные Фокусом эксперты сообщили, что подорожание яиц продлиться вплоть до нового года. То есть, в конце декабря 2022 года даже самые недорогие яйца будут стоить не менее 50 грн за десяток, а отборная продукция подорожает до 70-80 грн.

Как выяснил Фокус, проявившийся дефицит и подорожание яиц связаны с объективными причинами. В их числе:

сезонное снижение предложения от домохозяйств

сокращение поголовья кур-несушек и объемов производства из-за вторжения России

Так, по подсчетам ученых Института аграрной экономики уменьшение промышленного производства яиц из-за оккупации части территорий Украины достигло 25-30%.

"На цены также влияет нарушение технологической цепочки выращивания птицы. Ведь в начале войны некоторые предприятия в условиях неопределенности частично приостановили инкубационные процессы для получения молодой птицы. Это привело к временному сокращению поголовья кур-несушек и, соответственно, уменьшению объемов производства", — объясняет Фокусу Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). Впрочем, собеседница Фокуса успокаивает, что это явление временное и вскоре проседание должно быть выровнено.

[ + – ] Эксперты надеются, что в Украине скоро восстановят поголовие кур-несушек Фото: Pexels

То есть, когда поголовье несушек удастся восстановить и начнется сезонный подъем предложения от домохозяйств, можно ожидать насыщение рынка, стабилизацию и в дальнейшем даже снижение цен.

Как писал Фокус, яйца подешевеют не ранее января 2022 года. Также Фокус сообщал, что в что в ценовой гонке во время войны овощи и крупы опережают мясо.