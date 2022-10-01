Дорогой десяток: почему дорожают яйца и что будет с ценами дальше

В Украине в начале осени заметно подорожали яйца. До каких пределов будет расти цена популярного продукта и когда ожидать снижения стоимости.

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Цены на куриные яйца в 2022 году еще не достигли своего максимума. Об этом Фокус рассказывает в своем новом обзоре "Яйца за доллар. Что происходит с ценами на куриные яйца".

По словам Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в течение сентября 2022 года розничные цены на десяток яиц повысились на 21% до 40,90 грн за 10 штук. Однако, это еще не предел. До конца года собеседница Фокуса прогнозирует дальнейшее подорожание яиц еще на 10%.

"Если в сентябре 2022 года розничная цена на куриные яйца составляет 41,56-42,35 грн за десяток, то к концу года она может достичь 50 грн за десяток", продолжает Светлана Пашко, старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики". То есть, собеседница Фокуса прогнозирует повышение розничных цен на куриные яйца вплоть до нового года, а с января 2023-го — их постепенное снижение.

Отметим, что отборные яйца категории "О" уже сегодня стоят около 60 грн за десяток. Соответственно, такая продукция к новому году может подорожать до 70 грн за десяток и выше.

Среди причин подорожания яиц в Украине опрошенные Фокусом эксперты называют две группы факторов — традиционные сезонные и связанные с войной с Россией.

В частности, Светлана Пашко объясняет, что с конца апреля по август стоимость яиц обычно снижается. Ведь в этот период рынок насыщается продукцией частных хозяйств. А с сентября по декабрь куры в домохозяйствах несутся хуже, предложение сокращается и птицефабрики снова поднимают оптово-отпускные цены.

Однако, в 2022 году сезонные факторы дополнительно усугубила война. Ведь, из-за оккупации части территорий Украины уменьшение промышленного производства яиц по подсчетам ученых Института аграрной экономики достигло 25-30%.

Еще один обусловленный войной фактор — снижение поголовья кур-несушек. По словам Светланы Литвин к этому привело то, что в условиях войны некоторые предприятия частично приостановили инкубационные процессы для получения молодой птицы. В результате осенью проявился дефицит продукции и рост цен.

Если ситуация в Украине будет контролируемой, вполне можно ожидать скорого восстановления поголовья несушек. Таким образом, с января 2023 года могут сложится предпосылки для снижения цен на куриные яйца после новогоднего максимума.

Ранее Фокус писал, что в ценовой гонке во время войны лидируют овощи и крупы. Например, капуста белокочанная, в сравнении с сентябрем 2021 года, подорожала более чем втрое, лук репчатый — почти в два раза. Также Фокус разбирался, почему война ускорила рост цен и где предел подорожания продуктов.