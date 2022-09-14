Будет не очень вкусно: почему еда в Украине продолжит дорожать

Одной из тягот войны для украинцев стала двузначная инфляция на фоне падения доходов. Почему война ускорила рост цен и где предел подорожания продуктов. Фокус собрал оценки экспертов, Нацбанка и правительства.

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По данным Госстата, в августе 2022 года рост потребительских цен достиг уже 23,8% (август 2022 года к августу 2021). Как отмечают в Нацбанке, более высокими темпами — на 40,8% — за этот период выросли цены на сырые продукты питания. Почему инфляция в Украине в 2022 году ускорилась, Фокус детально анализирует в своем обзоре "Дорогая еда. Как в Украине дорожает мясо, молоко и другие продукты".

В частности, рост цен на продовольствие, по мнению Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), объясняется следующими факторами, связанными с вторжением России в Украину:

Временная оккупация части территории Украины, где, в частности было сосредоточено производство свинины и овощей

Рост затрат на логистику, в том числе, за счет подорожания автомобильного топлива

Повышение цен на импортную продукцию из-за блокировки морских портов

девальвация гривны

Однако еще до российского вторжения цены на продукты начали расти из-за существенного подорожания газа с осени 2021 года.

По словам Павла Мартышева, эксперта Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute (KSE Агроцентр), положение продовольственного сектора было чрезвычайно сложным уже за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России из-за высоких цен на энергоносители и производные продукты. По словам собеседника Фокуса, наиболее сложной была ситуация в молокоперерабатывающей, спиртовой и кондитерской отраслях, а животноводческий сектор также страдал из-за роста мировых цен на зерно.

Осенью 2022 года война и дорогое топливо остаются главными предпосылками для сохранения высокой инфляции Так, Павел Мартышев прогнозирует дальнейший рост цены на все категории продовольствия из-за следующих факторов:

высокие инфляционные ожидания населения и продолжение накопления товаров длительного хранения

высокая себестоимость производства на фоне больших затрат на энергию

снижение предложения из-за банкротства части предприятий

высокие логистические затраты на фоне дорогостоящего топлива и переориентации транспортной системы на нужды фронта

рост стоимости зерна внутри страны благодаря открытию портов и восстановлению морского экспорта.

В результате, по оценкам НБУ инфляция в Украине в 2022 году может превысить 30%.

Прогнозы на 2023 год также не утешительны для украинцев. Согласно ожиданиям Нацбанка, потребительская инфляция в 2023 году составит около 20%. Также в НБУ уточнили, что инфляция в 2024 году замедлится до однозначного уровня.

Прогнозы украинского правительства — еще менее оптимистичны. Инфляция в проекте бюджета на 2023 год оценивается в 30%. То есть, по сравнению с довоенным 2021 годом потребительские цены в Украине за два года вырастут на 60%.

Ранее Фокус писал, что аналитики группы ICU прогнозируют рост потребительских цен в 2022 году почти на 30%. Инфляция в 2023 году, по оценкам ICU, составит 24%

В связи с такими неутешительными прогнозами, украинцам, многие из которых во время войны потеряли заметную часть доходов, стоит пересматривать структуру своих расходов и учиться выживанию в суровых реалиях. О том, как украинцы ведут семейный бюджет во время войны, Фокус недавно рассказывал в своем обзоре.