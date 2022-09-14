Буде не дуже смачно: чому їжа в Україні продовжуватиме дорожчати

Однією з проблем війни для українців стала двозначна інфляція на тлі падіння доходів. Чому війна прискорила зростання цін і де межа подорожчання товарів. Фокус зібрав оцінки експертів, Нацбанку та уряду.

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За даними Держстату, у серпні 2022 року ріст споживчих цін досяг вже 23,8% (серпень 2022 року до серпня 2021). Як зазначають у Нацбанку, вищими темпами — на 40,8% — за цей період зросли ціни на сирі продукти харчування. Чому інфляція в Україні у 2022 році прискорилася, Фокус детально аналізує у своєму огляді "Дорога їжа. Як в Україні дорожчає м'ясо, молоко та інші продукти".

Зокрема, зростання цін на продовольство, на думку Світлани Литвин, аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), пояснюється такими факторами, пов'язаними із вторгненням Росії до України:

Тимчасова окупація частини території України, де, зокрема, зосереджено виробництво свинини та овочів

Зростання витрат на логістику, зокрема, внаслідок подорожчання автомобільного палива

Підвищення цін на імпортну продукцію через блокування морських портів

Девальвація гривні

Однак ще до російського вторгнення ціни на продукти почали рости через суттєве подорожчання газу з осені 2021 року.

За словами Павла Мартишева, експерта Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute (KSE Агроцентр), становище продовольчого сектору було надзвичайно складним уже за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії через високі ціни на енергоносії та похідні продукти. За словами співрозмовника Фокусу, найскладнішою була ситуація в молокопереробній, спиртовій та кондитерській галузях, а тваринницький сектор також страждав через зростання світових цін на зерно.

Восени 2022 року війна та дороге паливо залишаються головними передумовами для збереження високої інфляції Так, Павло Мартишев прогнозує подальше зростання ціни на всі категорії продовольства через такі фактори:

високі інфляційні очікування населення та продовження накопичення товарів тривалого зберігання

висока собівартість виробництва на тлі великих витрат на енергію

зниження пропозиції через банкрутство частини підприємств

високі логістичні витрати на тлі дорогого палива та переорієнтування транспортної системи на потреби фронту

зростання вартості зерна всередині країни завдяки відкриттю портів та відновленню морського експорту.

У результаті, за оцінками НБУ, інфляція в Україні в 2022 році може перевищити 30%.

Прогнози на 2023 рік також не є втішними для українців. Згідно з очікуваннями Нацбанку, споживча інфляція у 2023 році становитиме близько 20%. Також у НБУ уточнили, що інфляція у 2024 році сповільниться до однозначного рівня.

Прогнози українського уряду ще менш оптимістичні. Інфляція у проєкті бюджету на 2023 рік оцінюється у 30%. Тобто, якщо порівняти з довоєнним 2021 роком, споживчі ціни в Україні за два роки зростуть на 60%.

Раніше Фокус писав, що аналітики групи ICU прогнозують зростання споживчих цін у 2022 році майже на 30%. Інфляція у 2023 році, за оцінками ICU, становитиме 24%.

У зв'язку з такими невтішними прогнозами українцям, багато хто з яких під час війни втратив помітну частину доходів, варто переглядати структуру своїх витрат і вчитися виживанню у суворих реаліях. Про те, як українці ведуть сімейний бюджет під час війни, Фокус нещодавно розповідав у своєму огляді.