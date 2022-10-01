Дорогий десяток: чому дорожчають яйця і що буде з цінами далі

В Україні на початку осені помітно подорожчали яйця. До яких меж зростатиме ціна популярного продукту і коли чекати на зниження вартості.

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Ціни на курячі яйця у 2022 році ще не досягли свого максимуму. Про це Фокус розповідає у своєму новому огляді "Яйця за долар. Що відбувається з цінами на курячі яйця".

За словами Світлани Литвин, аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), у вересні 2022 року роздрібні ціни на десяток яєць підвищилися на 21% до 40,90 грн за 10 штук. Однак це ще не межа. До кінця року співрозмовниця Фокусу прогнозує подальше подорожчання яєць ще на 10%.

"Якщо у вересні 2022 року роздрібна ціна на курячі яйця становить 41,56-42,35 грн за десяток, то до кінця року вона може досягти 50 грн за десяток", — продовжує Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Тобто співрозмовниця Фокусу прогнозує підвищення роздрібних цін на курячі яйця аж до нового року, а із січня 2023-го — їхнє поступове зниження.

Зазначимо, що добірні яйця категорії "О" вже сьогодні коштують майже 60 грн за десяток. Відповідно, така продукція до нового року може подорожчати до 70 грн за десяток і вище.

Серед причин подорожчання яєць в Україні, опитані Фокусом, експерти називають дві групи факторів — традиційні сезонні та пов'язані з війною з Росією.

Зокрема, Світлана Пашко пояснює, що з кінця квітня до серпня вартість яєць зазвичай знижується. Адже цей період ринок насичується продукцією приватних господарств. А з вересня по грудень кури у домогосподарствах несуться гірше, пропозиція скорочується і птахофабрики знову піднімають оптово-відпускні ціни.

Однак у 2022 році сезонні фактори додатково посилила війна. Адже через окупацію частини територій України зменшення промислового виробництва яєць за підрахунками вчених Інституту аграрної економіки досягло 25-30%.

Ще один обумовлений війною фактор — зниження поголів'я курей-несучок. За словами Світлани Литвин, до цього призвело те, що в умовах війни деякі підприємства частково призупинили інкубаційні процеси для отримання молодої птиці. Унаслідок восени виявився дефіцит продукції та зростання цін.

Якщо ситуація в Україні буде контрольованою, можна очікувати швидкого відновлення поголів'я несучок. Так, із січня 2023 року можуть скластися передумови для зниження цін на курячі яйця після новорічного максимуму.

Раніше Фокус писав, що в ціновій гонці під час війни лідирують овочі та крупи. Наприклад, капуста білокачанна, порівняно з вереснем 2021 року, подорожчала більш ніж утричі, цибуля ріпчаста — майже вдвічі. Також Фокус розбирався, чому війна прискорила зростання цін і де межа подорожчання продуктів.