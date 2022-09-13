Не только гречка: почему овощи и крупы лидируют в ценовой гонке

По сравнению с прошлым годом цены на некоторые продтовары увеличились в разы и это еще не предел. Вместе с тем есть продукты, которые вскоре могут подешеветь.

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Овощи и крупы за прошедший год подорожали более заметно, чем молоко и мясо. В обзоре Фокуса "Дорогая еда. Как в Украине дорожает мясо, молоко и другие продукты" Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) уточняет, что овощи в среднем подорожали на 130% (в 2,3 раза), крупы на 80% (в 1,8 раза), тогда как мясо прибавило в цене 21%, молочные продукты 24%, яйца 12%.

По состоянию на сентябрь цены на овощи и крупы установились следующие:

капуста белокочанная — 26,85 грн за кг (+307% за рік)

лук репчатый — 31,26 грн за кг (+194%)

рис — 73,69 грн за кг (+167%)

морковь — 23,34 грн за кг (+126%)

гречка — 87 грн за кг (+105%)

крупы пшенные — 31,10 грн за кг (+80%)

томаты — 43,77 грн за кг (+41%)

свекла — 12,73 грн за кг (+37%)

картофель — 11,29 грн за кг (+30%)

На динамику цен на овощи существенно повлияла война с Россией и, прежде всего, оккупация промышленного центра выращивания овощной продукции – Херсонщины.

Светлана Черемисина, ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики" предполагает, что без полномасштабного вторжения России ценовой рост овощей составил бы 30-50%.

Главная причина подорожания гречки — приостановка импорта этой крупы из России и Казахстана. Ведь отечественный агросектор не покрывал потребности внутреннего потребления этого продукта. Импортный рис, в свою очередь, подорожал из-за девальвации нацвалюты. Если бы 2022 год был мирным, по оценкам ученых Института аграрной экономики, крупы подорожали бы всего на 15-20%.

Далее ожидается разнонаправленная динамика. По прогнозам Института аграрной экономики, после октября сезонные овощи в Украине подорожают еще на 15-20%, тогда когда цены на крупы ожидает следующее сезонное снижение:

рис до 60-65 грн за кг

гречка до 70-75 грн за кг

пшенные крупы до 25-30 грн за кг

манная и ячневая крупа до 20-25 грн за кг.

Цены на гречку могут немного упасть, благодаря тому, что в 2022 году площади под посевы этой культуры агропроизводители увеличили в 1,5 раза. В результате, собранного урожая вполне может хватить для удовлетворения внутренних потребностей страны.

Впрочем, рост цен на большинство продуктов питания может подстегнуть возможное подорожание бензина в конце осени. К этому может привести возврат акциза на топливо, который готовится в Украине, и рост цен на нефть, о чем недавно писал Фокус.

Ранее Фокус сообщал, что смартфоны и гаджеты в Украине могут подорожать на 45-60%.