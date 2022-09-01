Цены на смартфоны и гаджеты в Украине вырастут на 45-60%: эксперт пояснил почему

Подорожание вызывает падение курса гривны на 25% и возвращение налога на импортные операции.

В ближайшие месяцы в Украине могут резко подорожать импортные товары, в первую очередь смартфоны и другая электроника. Об этом сооснователь украинской сети магазинов "Алло" Дмитрий Деревицкий предупредил в интервью изданию "Экономическая правда".

По его словам, сильнее всего на стоимость иностранной электроники повлияло возвращение налогообложения импортных операций с 1 июля. Многие товары сразу подорожали на 20%, а те, которые облагались налогом (ПДВ) — еще на 10-16%, то есть в целом до 36%. Вторым по значению фактором стало падение курса гривны на 25%.

"У всех импортных товаров есть потенциал повышения цены на 45-60%. НДС 20% плюс 25% курс – получаем нижнюю планку 45%", — поделился Дмитрий Деревицкий. — "Мы как ритейлеры пытаемся оттянуть момент повышения цены. Делаем это благодаря своей марже настолько, насколько можем, чтобы для потребителя это не было очень больно".

При этом верхняя планка может еще больше вырасти за счет пошлины. К примеру, "Алло" платит за импортную технику сборы в размере 12% — вместе с налогами и ростом курса получается скачок цены примерно на 60% по сравнению с показателями июня. Стоимость на розничном рынке повышается не сразу, если зафиксирована в гривне, но следующие партии будут дороже. Представитель компании считает, что в течение четырех-пяти месяцев такие доплаты со стороны ритейлеров будут заложены в стоимость товаров, что приведет к их "колоссальному подорожанию" для конечных потребителей.

[ + – ] Смартфоны в магазине "Алло" Фото: Скриншот

Он добавил, что спрос на большинство позиций в сфере электроники сильно зависит от цены — чем дороже гаджет, тем реже его покупает. В первые дни полномасштабной войны в "Алло" он рухнул на 90%, ведь большинство сотрудников не хотели выходить на смены в магазины. Со временем паника стихла, люди вернулись на работу или стали покупать технику в дорогу. Ритейлер до сих пор не восстановил довоенную прибыль, которая пока достигает лишь 60%.

Ранее писали, почему в Украине вырастут цены на импортные товары. Кабмин задумался над введением дополнительного сбора в размере 10% на покупку импортерами валюты.

Сообщали также, как уже изменились цены в Украине с начала вторжения России.