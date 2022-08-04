Будет дорого: почему в Украине вскоре вырастут цены на импортные товары

В парламенте говорят о скором введении нового сбора для импортеров, что в итоге повлияет на цены импортных товаров и услуг в Украине.

Цены на импортные товары в Украине могут вырасти в ближайшее время на 7-10%, поскольку возможна реализация инициативы Кабмина по введению сбора 10% на покупку импортерами валюты. Об этом идет речь в статье Фокуса "Смартфоны, холодильники, спагетти. Почему в Украине будут дорожать все импортные товары".

Указанное нововведение (фактически еще один налог для импортеров) может подтолкнуть вверх темпы инфляции в Украине. В НБУ считают, что годовая инфляция составит 30%, однако пока есть все основания полагать, что рост цен будет быстрее озвученного НБУ прогноза.

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Смартфоны, холодильники, спагетти. Почему в Украине подорожают все импортные товары

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский говорит, что главная причина инфляции в Украине в том, что НБУ пришлось "печатать деньги". "Валютный якорь – плохое средство борьбы с инфляцией, но искусственное удорожание импорта столь же плохо. Единственный плюс в том, что, возможно, дополнительные поступления позволят снизить эмиссию денег", — объясняет эксперт. Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что новый сбор необходим, чтобы уменьшить давление на курс гривны в Украине.

Хотя в результате появления нового сбора, в первую очередь, вырастут цены на импортные товары, потенциально это вынудит и отечественных производителей повышать цены, ведь тот-же импортный бензин или импортные запчасти, комплектующие активно используют и украинские предприятия. В результате цены будут расти и на продукты, и на бытовую технику.

"Решение о сборе 10% повлияет на инфляцию, это прямое влияние на стоимость всех импортных товаров. Именно в этом и суть – сделать импортные товары более дорогими, чтобы их меньше покупали и переходили на украинские аналоги, если таковые есть. Это временный кризисный инструмент, и он приемлем для решения проблемы платежного баланса. Это основная его цель – уменьшить давление на национальную валюту из-за уменьшения спроса на импорт", — отметил в комментарии Фокусу исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

По его словам, побочный эффект нововведения в виде сбора для импортеров — дополнительные доходы в бюджет.

"Если выбирать между следующим валютным шоком (или валютной коррекцией) и введением дополнительного импортного сбора, то дополнительный импортный сбор — менее болезненный. А у нас сейчас такой путь, что на каждом этапе мы должны выбирать между плохим и еще худшим", — уверен Дмитрий Боярчук.

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ТОП-5 факторов повышения цен в Украине летом

Подробно о том, как импортный сбор повлияет на цены в Украине – в новой статье Фокуса.

Ранее Фокус писал, что Кабинет министров Украины готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт. Речь идет не о дополнительных импортных пошлинах, а о введении сбора на валютообменные операции импортеров.

Как сообщалось, в Украине инфляция в июне составила 21,5% (год к году), а по сравнению с маем индекс цен достиг 3,1%.