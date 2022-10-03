Попит на яйця у магазинах зростає: чи загрожує дефіцит

Наприкінці вересня 2022 року громадян схвилювало різке подорожчання яєць, а у жовтні деякі відвідувачі магазинів почали повідомляти про дефіцит популярного продукту.

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У понеділок 3 жовтня один із користувачів соцмереж сфотографував порожній прилавок у супермаркеті, де з усього асортименту яєць були присутні лише перепелині. У коментарях деякі інші користувачі соцмереж підтверджують дефіцит яєць у доступних їм магазинах.

Кореспонденти Фокусу цього ж дня обійшли кілька супермаркетів провідних мереж у різних районах Києва і дійшли висновку, що дефіцит, швидше, має випадковий, ситуативний характер. Яйця в магазинах Києва є в достатній кількості.

[ + – ] У більшості магазинів Києва яйця є у достатній кількості Фото: Наталія Богута [ + – ] У більшості магазинів Києва яйця є у достатній кількості Фото: Марiя Бабенко [ + – ] У більшості магазинів Києва яйця є у достатній кількості Фото: Наталія Богута [ + – ] У більшості магазинів Києва яйця є у достатній кількості Фото: Наталія Богута [ + – ] У більшості магазинів Києва яйця є у достатній кількості Фото: Наталія Богута

Щоправда, можна зазначити про деяке звуження асортименту. Зазвичай, на прилавках є не більше 3-5 позицій. Наприклад, в одній з великих мереж були:

Яйце категорії С1 поштучно — 4,39 грн за шт. (4,94 грн. від 90 шт.)

Яйця С1 — 41,99 грн за десяток

Яйця С1 (Польща) — 42,99 грн за десяток

Яйця СО (добірні, Польща) — 53,49 грн за десяток

Яйця СО — 67,49 грн за десяток

Звертаємо увагу, що в цій мережі "дрібний опт" від 90 штук обходиться на 12,5% дорожче для стримування попиту. Заповнити дефіцит намагаються за рахунок імпортної польської продукції, що пропонується за конкурентною ціною.

[ + – ] Оптом дорожче. Для тих, хто купує три лотки і більше ціна на 12,5% вища Фото: Марiя Бабенко

В іншій роздрібній мережі яйце С1 поштучно 3 жовтня пропонують по 4,69 грн. Крім цього, в асортименті є ще чотири позиції за ціною від 50,9 до 54,2 грн за десяток.

[ + – ] У багатьох магазинах найдешевше коштують яйця категорії 1С поштучно. Фото: Марiя Бабенко

У магазинах, де побували кореспонденти Фокусу, біля прилавків із курячими яйцями панує стриманий ажіотаж. Люди підходять, цікавляться цінами. Деякі беруть кілька десятків або кілька лотків (6 десятків).

Раніше у своєму огляді "Яйця за долар. Що відбувається з цінами на курячі яйця" Фокус розповідав, що за вересень (станом на 29 вересня) десяток яєць подорожчав на понад 20%. Далі ціни динамічно змінювалися буквально щодня.

Розглянемо приклад однієї марки, вартість якої моніторить портал minfin.com.ua: за минулий місяць (з 3 вересня по 3 жовтня) середня ціна цієї продукції в мережах супермаркетів, що досліджуються, зросла з 35,2 грн до 47,32 грн за десяток (+35 %). Лише за останні п'ять днів подорожчання цієї марки становило майже 5 грн.

Раніше опитані Фокусом експерти повідомили, що подорожчання яєць триватиме аж до нового року. Тобто, наприкінці грудня 2022 року навіть найдешевші яйця коштуватимуть щонайменше 50 грн за десяток, а добірна продукція подорожчає до 70-80 грн.

Як з'ясував Фокус, дефіцит і подорожчання яєць пов'язані з об'єктивними причинами. Зокрема:

сезонне зниження пропозиції від домогосподарств

скорочення поголів'я курей-несучок та обсягів виробництва через вторгнення Росії

Так, за підрахунками вчених Інституту аграрної економіки, зменшення промислового виробництва яєць через окупацію частини територій України досягло 25-30%.

"На ціни також впливає порушення технологічного ланцюжка вирощування птиці. Адже на початку війни деякі підприємства в умовах невизначеності частково призупинили інкубаційні процеси для отримання молодої птиці. Це призвело до тимчасового скорочення поголів'я курей-несучок і, відповідно, зменшення обсягів виробництва", — пояснює Фокусу. Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ). Втім, співрозмовниця Фокусу заспокоює, що це явище є тимчасовим і незабаром просідання має бути вирівняне.

[ + – ] Експерти сподіваються, що в Україні скоро відновлять поголів'я курей-несучок Фото: Pexels

Тобто, коли поголів'я несучок вдасться відновити і почнеться сезонне піднесення пропозиції від домогосподарств, очікується насичення ринку, стабілізація і надалі навіть зниження цін.

Як писав Фокус, яйця подешевшають не раніше січня 2022 року. Також Фокус повідомляв, що в ціновій гонці під час війни овочі та крупи випереджають м'ясо.