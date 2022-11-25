Бензин и блэкаут: как изменились цены на топливо на украинских АЗС

На АЗС вечером 24 ноября возникли небольшие очереди, однако утром 25 ноября ситуация стабилизировалась.

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На фоне блэкаута в Украине возобновился повышенный спрос на автомобильное топливо. Дело в том, что его используют для заправки, например, генераторов, которые активно покупают из-за длительного отсутствия электроэнергии. По данным мониторинга профильных сайтов, стоимость бензина и дизеля пока не изменилась, однако все еще может измениться, если ситуация в украинской энергетике ухудшится из-за обстрелов ВС РФ.

Так, 25 ноября в среднем по Украине автомобильное топливо на крупных АЗС топливо продают по таким ценам:

А-95+ ("Евро") – 50-52 грн за литр;

А-95 – 48,1-51 грн/л;

А-92 – 48,5-50 грн/л;

ДТ "Евро"– 54-58 грн/л;

автогаз – в среднем 29 грн/л.

Таким образом, серьезного подорожания дизеля/ бензина, если сравнивать с предыдущими днями, не случилось. Без изменений остались цены и на сжиженный газ для автомобилей.

Осеннее обострение. Что происходит с ценами в преддверии зимы

Если автомобильное топливо в Украине пока не дорожает, то с другими товарами ситуация обстоит иначе. Так, по данным Госстата, драйверами роста цен осенью стали следующие группы товаров и услуг:

одежда и обувь +9,8% (по сравнению с предыдущим месяцем)

образование +7,1%

предметы домашнего обихода, бытовая техника +2,8%

продукты питания и безалкогольные напитки +1,9%

здравоохранение +1,8%

"Продукты питания дорожают в силу мировых трендов и на фоне окончания летнего сезона, поскольку осенью рост цен на агропродукты традиционно ускоряется. Правда, в этом году динамика более выраженная, – анализирует тенденции Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина. — Одежда также традиционно демонстрирует скачок цен в осенний период, который в этом году несколько сильнее".

Ранее Фокус рассказывал, грозит ли Украине дефицит бензина из-за ракетных обстрелов РФ. Так, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что топливный рынок Украины функционирует нормально – запасов хватает и идут новые поставки.

Ранее сообщалось, украинская энергосистема 23 ноября прошла самый тяжелый период. По словам главы правления компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, аварийные ограничения электричества будут длиться до того времени, пока АЭС не выйдут на свои обычные мощности.