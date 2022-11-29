За тиждень до ембарго: ціни на російську нафту впали нижче за запропонований ЄС максимум

Тим часом дипломати Європейського Союзу продовжують переговори про заборону на продаж російської нафти в діапазоні 65-70 доларів за барель.

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Ціни на флагманську нафту Urals продовжують знижуватися, досягнувши минулого тижня позначки 51,96 долара за барель. Таку ціну, за даними Argus Media, зафіксували у Приморському порту на Балтійському морі, повідомляє видання Bloomberg.

Тим часом дипломати Європейського Союзу продовжують переговори про заборону на продаж російської нафти в діапазоні 65-70 доларів за барель. Поки далеко просунутися у цьому питанні європейській спільноті не вдалося.

"Проблема полягає в тому, що деякі країни ЄС, включаючи Польщу, наполягають на зниженні верхньої межі, щоб покарати Кремль за його війну в Україні. На противагу цьому Греція, найбільший у світі власник нафтових танкерів, вважає за краще запровадити високе обмеження", — зазначає Bloomberg. .

Водночас Європі потрібно якнайшвидше домовитися про цінову стелю на російську нафту через те, що вже з 5 грудня почне діяти заборона на весь імпорт російської сирої нафти. Інакше це може спровокувати шокову пропозицію на нафтовому ринку.

Також видання зазначає, що є значна невизначеність цін на російську нафту, оскільки торгівля російськими нафтопродуктами стала менш прозорою після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше Фокус писав, що "Газпром" повідомив, що буде з транзитом газу через Україну. Російська компанія обіцяла з 28 листопада знизити транзит на ГВС "Суджа", який становив близько 42,9 млн кубометрів газу на добу.

Також нагадаємо, що Україна отримає від Франції кредит на 100 млн євро. Глава Мінфіну Марченко заявив, що Україні потрібні 3 млрд доларів щомісяця від міжнародних партнерів, щоб покрити дефіцит бюджету.