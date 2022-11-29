За неделю до эмбарго: цены на российскую нефть упали ниже предложенного ЕС максимума

Тем временем дипломаты Европейского союза все еще продолжают переговоры о запрете на продажу российской нефти в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

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Цены на флагманскую нефть Urals продолжают снижаться, достигнув на прошлой неделе отметки в 51,96 доллара за баррель. Такую цену, по данным Argus Media, зафиксировали в Приморском порту на Балтийском море, сообщает издание Bloomberg.

Тем временем дипломаты Европейского союза все еще продолжают переговоры о запрете на продажу российской нефти в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Пока что далеко продвинуться в этом вопросе европейскому сообществу не удалось.

"Проблема заключается в том, что некоторые страны ЕС, включая Польшу, настаивают на снижении верхнего предела, чтобы наказать Кремль за его войну в Украине. В противовес этому Греция, крупнейший в мире владелец нефтяных танкеров, предпочитает ввести высокое ограничение", — отмечает Bloomberg.

При этом Европе нужно как можно быстрее договориться о ценовом потолке на российскую нефть ввиду того, что уже с 5 декабря начнет действовать запрет на весь импорт российской сырой нефти. В противном случае это может спровоцировать шоковое предложение на нефтяном рынке.

Также издание отмечает, что существует значительная неопределенность цен на российскую нефть, поскольку торговля российскими нефтепродуктами стала менее прозрачной после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее Фокус писал, что "Газпром" сообщил, что будет с транзитом газа через Украину. Российская компания обещала с 28 ноября снизить транзит на ГИС "Суджа", который составлял около 42,9 млн кубометров газа в сутки.

Также напомним, что Украина получит от Франции кредит на 100 млн евро. Глава Минфина Марченко заявил, что Украине необходимы 3 млрд долларов каждый месяц от международных партнеров, чтобы покрыть дефицит бюджета.