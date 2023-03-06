"Вы будете первыми": в ДТЭК пригрозили некоторым украинцам отключениями света

На данный момент украинцы, по словам Сергея Коваленко, задолжали 2,5 млрд гривен за свет в то время, когда энергосистема страны нуждается в каждой гривне для восстановления.

Related video

Украинцев призвали не накапливать долги за электроэнергию, так как после войны энергетики начнут отключать от света самых злостных неплательщиков. Об этом заявил генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

По его словам, пока в Украине действует военное положение, поставщики электроэнергии не могут отключать потребителей за неоплату коммунальных услуг, начислять пеню и штрафные санкции.

"Но юридического основания для того, чтобы не платить — нет. Если после победы у вас будет наибольший долг, вы будете первые в очереди на отключение. Есть и другие неудобства — органы соцзащиты могут отказать в предоставлении субсидии, когда коммунальные услуги не оплачены", — подчеркнул Сергей Коваленко.

Он также рассказал о жителях Киевской области, которые даже во время оккупации исправно оплачивали счета за электроэнергию и не накапливали долги.

"Сейчас у нас около 2,5 млрд грн долгов от населения. Это колоссальная сумма, особенно в понимании того, что сейчас энергосистема нуждается в каждой гривне для восстановления. А эти все ремонты – это неотложное дело, которое нельзя откладывать", — добавил он.

Что будет с тарифами на свет

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изучает возможность ввести минимальный предел потребления электричества и установить новые тарифы на свет, которые зависели бы от объема потребления.

Так, по словам главы Нацкомиссии Константина Ущаповского, в настоящее время в Украине нарабатываются новые модели работы рынка электроэнергии, и в связи с этим сейчас рассматривается несколько сценариев повышения тарифов, в том числе и для населения. Но те потребители, которые больше потребляют, будут платить за свет "адекватную цену".

Между тем незащищенным слоям населения государство предоставит субсидии, и для них платежи не будут повышаться.

Ранее Фокус рассказывал, каким образом и когда в Украине повысят тарифы на коммунальные услуги. Еще Фокус писал, что в Украине упростили механизм заключения договоров на розничном рынке электроэнергии и смены поставщика. Так, с лета 2023 года заключать договора на распределение и поставку электричества можно будет дистанционно.