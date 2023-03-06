"Ви будете першими": у ДТЕК пригрозили деяким українцям відключенням світла (відео)

Наразі українці, за словами Сергія Коваленка, заборгували 2,5 млрд гривень за світло, тоді як енергосистема країни потребує кожної гривні для відновлення.

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Українців закликали не накопичувати борги за електроенергію, оскільки після війни енергетики почнуть відключати від світла найзлісніших неплатників. Про це заявив генеральний директор компанії Yasno, яка входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

За його словами, поки в Україні діє воєнний стан, постачальники електроенергії не можуть відключати споживачів за несплату комунальних послуг, нараховувати пеню та штрафні санкції.

"Але юридичної підстави для того, щоб не платити, немає. Якщо після перемоги у вас буде найбільший борг, ви будете перші в черзі на відключення. Є й інші незручності — органи соцзахисту можуть відмовити у наданні субсидії, коли комунальні послуги не сплачені", — наголосив Сергій Коваленко.

Він також розповів про мешканців Київської області, які навіть під час окупації справно сплачували рахунки за електроенергію та не накопичували борги.

"Зараз у нас близько 2,5 млрд грн боргів від населення. Це колосальна сума, особливо в розумінні того, що зараз енергосистема потребує кожної гривні для відновлення. А ці всі ремонти — це невідкладна справа, яку не можна відкладати", — додав він.

Що буде з тарифами на світло

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчає можливість запровадити мінімальну межу споживання електрики та встановити нові тарифи на світло, які залежали б від обсягу споживання.

За словами голови Нацкомісії Костянтина Ущаповського, зараз в Україні напрацьовують нові моделі роботи ринку електроенергії, і у зв'язку з цим зараз розглядають кілька сценаріїв підвищення тарифів, у тому числі й для населення. Але ті споживачі, котрі більше споживають, платитимуть за світло "адекватну ціну".

Водночас незахищеним верствам населення держава надасть субсидії, і для них платежі не підвищуватимуться.

Раніше Фокус розповідав, як і коли в Україні підвищать тарифи на комунальні послуги. Ще Фокус писав, що в Україні спростили механізм укладання договорів на роздрібному ринку електроенергії та зміни постачальника. Із літа 2023 року укладати договори на розподіл і постачання електрики можна буде дистанційно.