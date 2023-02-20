В Україні задумали реформувати сферу ЖКГ: як це позначиться на тарифах

В Україні після реформи, як очікується, з'являться нові механізми виплати субсидій, що спричинить перегляд тарифів на деякі житлово-комунальні послуги. Ідеї будуть представлені в найближчі кілька місяців.

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Українська влада розглядає одразу кілька варіантів реформи сфери комунальних послуг і системи субсидування, у межах якої тарифи на житлово-комунальні послуги для українців можуть зрости. Про це в інтерв'ю Liga.net заявив заступник голови Офісу президента (ОП) Ростислав Шурма.

"Ми дійсно думаємо про проблему субсидування та системної збитковості, відсутність стимулів для збільшення та виробництва електроенергії і видобутку газу. Тому зараз напрацьовується кілька різних механізмів, як вирішити ці проблеми", — розповів він.

За словами Ростислава Шурми, спільні з урядом напрацювання мають бути представлені за один-два місяці. Серед варіантів — повноцінна монетизація субсидій, "коли люди платять справедливу ціну, але одержують компенсацію від держави".

"Найближчими місяцями буде доопрацьовано рішення, але основні вихідні дані повинні бути такими: пересічні громадяни, які потребують допомоги, не повинні постраждати, держава повинна адресно їм допомагати", — додав Шурма.

Водночас він зазначив, що платоспроможні громадяни мають сплачувати справедливі комунальні тарифи, а компанії повинні мати стимул, щоб нарощувати виробництво ресурсів.

Що буде з тарифами на комуналку після опалювального сезону

Деякі комунальні послуги для українців можуть подорожчати вже навесні 2023 року. На думку голови правління Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, подорожчає вода й електроенергія.

За його словами, подорожчання відбудеться через перегляд прайс-кепів (граничних цін).

"Тут можна очікувати, як варіант, підвищення тарифів на водопостачання, водовідведення й електроенергію, до того ж як для бізнесу, так і для побутового споживача. Але чи зростатимуть тарифи, поки немає жодних гарантій", — зазначив він.

Раніше Фокус розповідав, хто з українців може розраховувати на 50% знижку на оплату комунальних послуг. Ще Фокус писав, у яких випадках українцям можуть перерахувати тарифи на комуналку та чому.