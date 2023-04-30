Тарифи на електроенергію у 2023 році точно збільшать: українцям назвали приблизні терміни (відео)

За словами заступника міністра енергетики, підвищення тарифів на електроенергію уникнути не вдасться, оскільки в іншому випадку проходження наступного опалювального сезону буде під питанням.

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Тарифи на електроенергію в Україні обов'язково переглянуть у 2023 році через масштабні руйнування в енергетичному секторі після ракетних обстрілів із боку РФ. Про це заявив у ефірі телемарафону 29 квітня заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

За його словами, тарифи для українців підвищать перед наступним опалювальним сезоном.

"Зміни тарифів — це важкі та вимушені рішення. Поки що уряд і НКРЕКП опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф", — розповів заступник міністра.

Фарад Сафаров підкреслив, що підвищувати тарифи необхідно й уникнути цього не вдасться, тому що інакше проходження наступного опалювального сезону буде під питанням.

"Доведеться таке рішення ухвалити, оскільки інакше енергетика не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою за попередню", — додав він.

За інформацією Сафарова, підготовчі заходи до нового опалювального сезону коштуватимуть нашій країні приблизно 3 мільярди доларів. Майже мільярд доведеться витратити на купівлю певних ресурсів, а решта грошей піде в основному на відновлення лінії систем передачі.

Це лінії "Укренерго", лінії систем розподілу електроенергії, це в основному обленерго та для відновлення генераційних потужностей. Це ми говоримо про теплову генерацію, про зелену генерацію та гідроакумулюючі й гідростанції. Це приблизно 2,1 млрд доларів", — заявив чиновник.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що Кабмін України вирішив продовжити тарифи, що діють, для населення ще на один місяць.

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Нагадаємо, з осені минулого року ЗС РФ здійснили понад 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 18 атак було вчинено із застосуванням дронів-камікадзе.

Фокус у лютому писав про нагромадження колосальних сум боргів за комунальні послуги в Україні. Станом на 1 грудня 2022 року сума заборгованості склала 35,35 млрд гривень.