Тарифы на коммуналку в отопительном сезоне: Шмыгаль рассказал о решении правительства

В Каминете министров объяснили, сколько будут платить украинцы за тепло в новом отопительном сезоне.

Related video

Правительство не собирается рассматривать вопрос по поводу изменений тарифов на тепло и горячую воду в преддверии осенне-зимнего периода. Об этом заявил 12 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы также решили, что на рынке природного газа тоже не будет никаких изменений — поставщики тепла и дальше будут получать от "Нафтогаза" объемы "голубого топлива" по фиксированной цене — 7,4 грн за кубический метр", — сказал премьер.

Важно

Все для народа: кто из украинцев не будет переплачивать за газ зимой

По его словам, это та льготная цена, которая позволит не повышать тарифы.

"Сейчас продолжается заключение договоров между "Нафтогазом" и предприятиями теплокоммунэнерго. Около 600 производителей тепла уже подали заявки, с большинством основных предприятий договоры поставки подписаны", — подчеркнул глава правительства.

Отметим, что тарифы на тепло останутся без изменений до конца отопительного сезона 2023/2024. Традиционно, тепло в жилые здание и социальные объекты подается с октября по апрель.

Напомним, летом 2022 года Верховная Рада поддержала законопроект №7427 и установила мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду на время войны с Россией. В то же время запрет не касается тарифов на электроэнергию и холодной воды. Согласно решению парламента, мораторий будет действовать во время военного положения в Украине и на протяжении 6 месяцев после его окончания.

Важно

Долгов на 6 миллиардов гривен: в Киеве подсчитали, как жители оплачивают коммуналку

Деньги на погашение разницы реальной и фиксированной цены на тарифы государство планировали привлечь с помощью международных партнеров. Общая сумма составляла 125 миллиардов гривен.

Тем временем в Национальном банке Украины считают, мораторий на рост тарифов на оплату коммунальных услуг отменят в 2025 году. В НБУ отмечают, что что после этого подорожают: газ, горячая вода и теплоснабжение.

Отметим, что долги украинцев за коммунальные услуги на конец июня 2023 года составляли более 100 миллиардов гривен.