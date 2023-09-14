430 городов и сел Украины остались без света после обстрелов РФ, — "Укрэнерго"

Донецкая, Сумская и Черниговская больше других подвергаются обстрелам оккупационных войск. Но руководитель правления компании Владимир Кудрицкий утверждает, что ремонт основных магистралей завершен, и Украина большей частью подготовилась к отопительному сезону.

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13 сентября вечерний максимум потребления электроэнергии в Украине увеличился на 0,9%, чем днем ранее, что объясняется российскими обстрелами. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Донецкая, Сумская и Черниговская — области, которые больше других подвергаются обстрелам оккупационных войск. Вместе с тем руководитель правления компании Владимир Кудрицкий утверждает, что ремонт основных энергетических объектов и магистралей завершен. Украина большей частью подготовилась к отопительному сезону.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 430 населенных пунктов, — объяснили в "Укрэнерго". — В результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий есть новые повреждения в сетях в Донецкой, Сумской и Черниговской областях".

14 сентября электроэнергия импортируется из соседних Словакии и Молдовы. Общий объем — 160 МВт-ч, а максимальная мощность в отдельные часы доходит до 72 МВт.

Состояние энергосистемы Украины

В то же время в эти страны идет экспорт электроэнергии. Общий объем — 4513 МВт-ч, максимальная мощность в отдельные часы составляет 395 МВт.

Напомним, что накануне, 13 сентября, Владимир Кудрицкий рассказал, что в энергосистеме не наблюдается дефицита. Однако, учитывая высокую вероятность повторения массированных обстрелов, перебои с электроэнергией все же возможны.

Также сообщалось, что, глава Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что из-за войны Украина осталась без запаса мощности, а отремонтировать все сети за год не представляется возможным.