"Как по лезвию": украинцам рассказали, ждать ли долгосрочных отключений при похолодании

По словам главы Центра исследований энергетики Александра Харченко, из-за войны Украина осталась без запаса мощности, а отремонтировать все сети за год фактически невозможно.

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Долгосрочных отключений электричества в зимний период можно будет избежать, но многое будет зависеть от определенных факторов, среди которых не только обстрелы ВС РФ. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время панельной дискуссии в Медиацентре Украина-Укринформ 13 сентября.

По его словам, при низких температурах в зимний период возможны некоторые ограничения на употребление электроэнергии, ведь из-за войны Украина лишилась запаса мощности. В то же время, при определенных обстоятельствах они будут не долгосрочными.

"Зимой, если температуры будут -10 градусов, а никаких обстрелов не будет, то ситуация будет, как по лезвию. Каждый блок, ушедший в аварийный ремонт, будет раскачивать это лезвие в сторону того, что кого-то надо отключить", — говорится в сообщении.

Отдельно Александр Харченко отметил, что полностью возобновить всю энергосистему за год невозможно, ведь необходимо оборудование, как оказалось, не так просто найти. Первый автотрансформатор, который был приобретен в рамках программы возобновления, прибыл на территорию Украины только 12 сентября.

"Будут ли сложности? Будут. Будут ли ограничения поставок? Я уверен, что они будут", — продолжил директор Центра исследований энергетики.

У энергетиков есть определенные сценарии, при которых они должны будут немедленно реагировать на чрезвычайные ситуации. Также будут мобильные ремонтные группы, которые должны будут немедленно решать проблему. Это может помочь сделать отключения не такими длительными, как ожидается.

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Напомним, 12 сентября сообщалось, что в Минэнерго ответили, при каких условиях начнутся отключения с 1 октября, о которых накануне сообщили СМИ в сети. В Министерстве энергетики объяснили, что разработали графики отключений заранее из-за опыта несправедливого распределения света прошлой зимой.