Для полного ремонта: в "Укрэнерго" подсчитали, сколько денег нужно на восстановление энергетики

По словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, эта сумма не включает возможных инвестиций, которые будут необходимы после деоккупации всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

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"Укрэнерго" успешно привлекло более миллиарда долларов от западных союзников для восстановления энергетической инфраструктуры. Однако, вероятно, для полного ремонта потребуется еще несколько сотен миллионов долларов. Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в комментарии изданию "Громадське радіо".

По его словам, большую часть необходимых средств уже выделено, но дополнительные несколько сотен миллионов долларов могут потребоваться не только для восстановления объектов в их первоначальном состоянии, но и для их модернизации и улучшения.

Кудрицкий подчеркнул, что данная сумма не охватывает потенциальных инвестиций, которые будут необходимы после восстановления контроля над всеми украинскими территориями, включая Крым и Донбасс.

Напомним, что в ночь на 21 сентября россияне впервые за полгода атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрела частично исчез свет в Ровненской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также Фокус писал, что в Министерстве социальной политики подготовили проект постановления, в котором предлагают запретить отключать электроэнергию некоторым уязвимым категориям украинцев, даже если у них есть долги. В частности, речь о лицах с инвалидностью и многодетных семьях.